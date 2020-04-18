الأعلى للجامعات يبدأ اجتماعه الشهري لتحديد موعد الامتحانات

بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، وهو اجتماعه الشهري الذي يجرى عن طريق الفيديو كونفرانس، ويشارك به الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع رؤساء الجامعات.





ويتناول اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم عددا من الموضوعات المهمة على رأسها آخر تطورات منظومة التعليم عن بعد وموعد الامتحانات ومناقشة شكل الامتحانات وكيفية إجرائها.





وكان قد أكد الدكتور محمد الطيب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تحرص على زيادة التواصل مع الطلاب فليس من الشرط أن يكون هناك تقصير من الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن مقترح عمل أبحاث بدلا عن بعض الامتحانات، مجرد تخمينات من الطلاب.





وأضاف الطيب في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه تم توفير المنصات مجانا للطلاب لتسهيل الدخول لها في ظل أزمة كورونا، موضحا أن الوضع الحالي اضطررنا للجوء إلى لمنظومة التعليم عن بعد، وأن الوزارة مطلعة على كل ما يعوق الطلاب وتعمل على تسهيل جميع الإجراءات لهم لضمان استكمال الفصل الدراسي الثاني.