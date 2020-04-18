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لاستقبال مصابى كورونا.. التضامن تجهز ٦١٨٥ سريرا بتكلفة ٢٥ مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.. توفير المواد الغذائية للقرى التي ظهرت بها إصابات ودعم الأسر المتضررة

السبت 18/أبريل/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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  • وزيرة التضامن:
  • تجهيز ٦١٨٥ سرير بتكلفة ٢٥ مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
  • نقوم بتطهير وتعقيم جميع المنشآت والهيئات التابعة للوزارة ودور الرعاية
  • توفير المواد الغذائية للقرى التي ظهرت بها إصابات
  • دعم الأسر المتضررة من الأزمة والتي تأثرت مصادر دخلها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية


قامت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع وزراء الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الجامعات، بتجهيز عدد من المدن الجامعية ومراكز الشباب في عدد من المحافظات لاستقبال الحالات المصابة بڤيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت "القباج" أنه تم حتى الآن تجهيز ٦١٨٥ سريرا بتكلفة ٢٥ مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

هذا وقد قامت الوزارة بتجهيز بعض الأماكن التي تم تشغيلها فعليًا من قبل وزارة الصحة، وهي المدينة الجامعية بالدقهلية ومركز شباب أبوقير بالإسكندرية والمدينة الشبابية بالطود بالأقصر والمدينة الجامعية بأسيوط وبيت الشباب بالبلاجات بالإسماعيلية والمدينة الجامعية بالمنيا والمركز العلمي للشباب والرياضة بدمياط بطاقة استيعابية ٢٧٨٥ سريرا.

كما قامت الوزارة أيضًا بتجهيز المدينة الجامعية بحلوان، والمدينة الجامعية بقنا، وفي انتظار بدء تشغيلها من قبل مديرية الصحة بطاقة استيعابية ٥٢٠ سريرا، بالإضافة إلى بعض الأماكن التي ما زالت تحت التجهيز، ومنها المدينة الجامعية بجامعة عين شمس ودار مؤسسة أهل مصر والمدينة الجامعية بسموحة بالإسكندرية ومقر اليونسكو بالمنوفية، والتي من المقرر لها أن تستوعب ٢٨٨٠ سريرا.

وأكدت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على عدة محاور في التعامل مع أزمة الكورونا بداية من تطهير وتعقيم جميع المنشآت والهيئات التابعة للوزارة وجميع دور الرعاية، إلى توفير المواد الغذائية للقرى التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا وتم عزلها ضمن محور دعم الأسر المتضررة من الأزمة، والتي تأثرت مصادر دخلها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية.
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