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تكنولوجيا

هواوي تكشف موعد الإعلان عن سلسلة هواتف Huawei nova 7

السبت 18/أبريل/2020 - 02:00 م
هواوي تكشف موعد الإعلان
هواوي تكشف موعد الإعلان عن سلسلة هواتف Huawei nova 7
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة هواوي "Huawei"، من خلال منشورا على موقع ويبو Weibo الصيني، عن موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف القادمة nova 7، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الشهر الجاري.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تضمن منشور هواوي على موقع "ويبو"، ملصقا للهاتف الذكي مع نظام للكاميرات الخلفية مستطيل الشكل، ولم توضح الشركة الصينية ما إذا كان ذلك التصميم لأي من الهواتف الثلاثة.

ولم تكشف هواوي عن أي تفاصيل من مواصفات الهواتف الثلاثة حتى الآن، ولكن حسبما ورد في التسريبات السابقة، أن سلسلة نوفا 7، وستضمن ثلاثة هواتف هم nova 7  و nova 7 SE و nova 7 Pro.

وستعمل الثلاث هواتف ضمن سلسلة نوفا 7، بمعالجات من نوع "Kirin 985" و"Kirin 820" و"Kirin 990 5G"، على التوالي.

وإلى جانب الإعلان عن سلسلة هواتف نوفا 7 الرائدة، والتي من المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي في 23 أبريل الجاري، كشفت صورة مسربة أيضًا عن تصميم الهواتف، وألوانها، بالإضافة إلى دعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، مع كاميرا أمامية مزدوجة، ودعم التقريب بمعدل 50x.
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هواوي تكشف موعد الإعلان عن سلسلة هواتف Huawei nova 7
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