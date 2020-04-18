التنمية المحلية تنجح في التصدي بحزم لمخالفات البناء.. إحباط محاولات استغلال الظروف الراهنة في البلاد من جانب ضعاف النفوس .. واستقبال الشكاوى من خلال مبادرة "صوتك مسموع" طوال ٢٤ ساعة

- غرف عمليات بالتنمية المحلية لمتابعة أوضاع البناء بدون ترخيص

- حملات مكبرة لإزالة كافة المخالفات من المهد علي مدار الساعة

- الحملات تتمكن من إزالة 1774 حالة واسترداد 177 ألف متر مربع

- مبادرة جديدة "صوتك مسموع" تتلقي شكاوى المواطنين فيما المتعلقة بمخالفات البناء





نجحت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة في التصدي لأول حالة بناء بدون ترخيص علي قطعة أرض في حي مدينة نصر أول، وتمكنت الوزارة في منع استغلال بعض المواطنين لحظر التجوال الذي قررته الحكومة لمجابهة فيروس " كورونا المستجد " وحاولوا الشروع في البناء بدون ترخيص.





يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار أي تراخيص للبناء الجديدة أو تطوير للمبانى السكنية بمختلف أحياء محافظة القاهرة وذلك لمدة 6 شهور.





وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تلقت شكوي من أحد المواطنين بقيام بعض الاشخاص بالبناء علي قطعة رقم 2 بالمنطقة التاسعة بلوك 19 بمدينة نصر أول، وعلي الفور تم التواصل بسرعة التواصل مع حي شرق مدينة نصر والجهات المعنية بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلي توجه مساء أمس "الجمعة" رئيس الحي ومهندس إدارة الإسكان ومدير المتابعة والاشغالات إلي القطعة المذكورة.





وأكد الوزير، أنه تبين أن القطعة سبق إصدار ترخيص مباني لها و تم إيقافه بقرار لوجود نزاع قضائي على ملكية الارض، كما أيضا تبين وجود تشوينات من الاسمنت ومواد البناء و حديد التسليح و ماكينة خاصة بحفر الاساسات تمهيدًا للبدء في عمل خوازيق بالموقع.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن رئيس الحي صادر مواد البناء وحديد التسليح والمعدات المستخدمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .





وأشاد اللواء محمود شعراوي بسرعة تحرك المسئولين بمحافظة القاهرة لمنع المخالفة في المهد، مشددا علي ضرورة استمرار المتابعة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز لمنع أي مخالفات والتصدي بكل قوة لاي مخالفات في المهد.





كان محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن أمس عن نجاح المحافظات بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون خلال الساعات الـ24 الماضية في إزالة 241 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 1774 حالة واسترداد حوالي 177 ألف متر مربع ليصل الإجمالي مليونين و467 ألف متر مربع وإزالة 24 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 261 إزالة.





وأوضح الوزير أنه تلقي من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الساعات الـ24 الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأضاف الوزير، أنه تمت إزالة 69 حالة للبناء المخالف والعشوائي على مساحة 14 ألف متر مربع ليصل إجمالي الإزالات التي تم تنفيذها إلى 3367 حالة بإجمالي 132 ألف متر مربع ، و298 حالة إزالة لتعديات بالبناء علي 8 أفدنة أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالي عدد الإزالات التي تم القيام بها إلى 4693 حالة إزالة على مساحة 1470 فدانا وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء





ووجه الوزير جميع المحافظين بضرورة التنبية وتكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسئولياتهم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها وإزالة التعديات والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما يتم من جهود لكافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.





وأكد الوزير، علي ضرورة التنسيق بين الأجهزة المحلية بالمحافظات وجهات الولاية للإسراع في استثمار أراضي وأملاك الدولة المستردة وعدم عودة التعدي مرة أخرى، من خلال إقامة مشروعات قومية أو خدمية للمواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية وضمان استرداد حقوق الدولة كاملة والحفاظ عليها.





وشدد الوزير، على ضرورة الاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.





من جانبها تتلقى مبادرة "صوتك مسموع" شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمخالفة تعليمات رئيس مجلس الوزراء حول الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وإجراءات فرض حظر التجول، بالإضافة إلى المحاور الخمس للمبادرة وهي شكاوى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد، وتهتم بشكاوى المواطنين الخاصة القمامة وإزالة التراكمات.



