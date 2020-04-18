ساري: الدوري الإيطالي سيعود رغم أزمة كورونا.. والحكام لا يجاملون يوفنتوس





وكانت الحكومة الإيطالية، أعلنت الشهر الماضي، إيقاف مسابقة الدوي الإيطالي وجميع الأنشطة الرياضية قي إيطاليا، بعد اجتياح فيروس كورونا للبلاد.





وقال ساري في تصريحات نقلها موقع " فوتبول إيطاليا":" أعتقد أن مسابقة الدوري الإيطالي ستستأنف مرة آخرى في الصيف".





وأضاف :" أقول لأولئك الذي يقولون أن الحكام ينحازون إلى يوفنتوس، أن ينظروا إلى الأرقام، وسيعرفون الحقيقة".





وتابع ساري:" أنا أقرأ كثيرًا وأشاهد بعض المباريات القديمة، عندما أرى ميلان ساكي، أعتقد أنهم كانوا متقدمين بـ 20 عامًا على وقتهم".





وواصل:" الحب والكراهية؟ نحن محاطون بالحب في أي مدينة في إيطاليا وهو شيء جميل، لكننا أيضا دائما محاطين بالكراهية. ".





وأشار:" شخصيًا تعرضت للإهانة في نابولي، المدينة التي ولدت فيها وقدمت كل شيء، إذا لم أفوز هناك سيتعبروني فاشل"

وأكمل"وفي تورينو، سمعت هتافات ضد أمي من مشجعي فيورنتينا، لكن عندما تتعرض للهجوم من الخارج تصبح أقوى في الداخل".









أعرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، ثقته الكاملة في عودة الدوري الإيطالي مرة أخرى.