الجيزة تحظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بحظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وطالب المحافظ ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ جميع الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم، خاصة أن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين.





وأكد محافظ الجيزة أن هناك إجراءات مشددة للتعامل مع المخالفين لإجراءات الدولة الاحترازية التي تنفذها لحماية المواطنين من فيروس كورونا سواء بمنع إقامة الأسواق الأسبوعية أو الأسواق الشعبية والعشوائية، وكذلك حظر إقامة موائد الرحمن والخيم الرمضانية والندوات الدينية والثقافية لمنع التجمعات، حيث تهدف جميع الإجراءات إلى الحفاظ على سلامة المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها للوقوف على تنفيذ المشروعات دون تقصير، حيث وجه رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية الطرق بمتابعة يومية لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من الشوارع مع ضرورة مراعاة العامل الزمنى، وحسن استثمار انخفاض الكثافات المرورية لسرعة الإنجاز مع الحرص على إبراز العناصر الجمالية وتنسيق الارتفاعات وأبعاد الأرصفة والجزر الوسطى وحدائق الميادين وزيادة الرقعة الخضراء بها، وتوفير عرض مناسب للأرصفة على الجانبين على أن تخصص كامل مساحتها للمارة ومنع التعدى عليها من قبل المحال والعقارات.





وشدد على جميع الجهات برفع ناتج أعمال التطوير أولًا بأول وعدم تراكم أى أتربة أو مخلفات بمناطق العمل أو بمحيطها ورفع السيارات القديمة وإزالة أى تعديات على جانبى الطرق وتوحيد ارتفاعات البانرات الخاصة بالإعلانات.





كما شدد المحافظ على التأكد من ارتداء العمال للكمامات بجميع مواقع العمل حفاظا على سلامتهم في ضوء الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





شملت جولة المحافظ ميدان الثورة بالدقى وشوارع سليمان أباظة وشارع الثورة وعبد المنعم رياض ومتفرعاته، والتى تشهد جميعها أعمال تطوير.



