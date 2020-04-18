محسن عادل: مصر تمتلك قدرات اقتصادية تمكنها من التعامل مع كورونا.. فيديو

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل : إن هناك مراجعات دورية لدراسة تأثير تراجع الأقتصاد العالمي علي الأقتصاد المصري.





وأضاف محسن عادل عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية إم بي سي مصر 2، أن المؤسسات الدولية صنقت دول العالم علي ثلاث مصنفات ، أول مستوي يتعلق بالدول التي قلت قدرتها علي تسديد ديونها، ووجود أحتياط نقدي في دعمها مثل دولة تر كيا.





وأشار إالى أن الفئة الأخري تتعلق بدول مثل مصر ، والتي تظهر أقتصاد قوي قادر علي التعامل مع التعامل مع الأزمات وأتخاذ قرارات تقلل من حجم أنتشار الفيروس.





وأوضح أن مصر أيضا تمتلك قدرات أقتصادية تمكنها من التتعامل مع تابعات الفيروس.





وتابع: أن الأصلاحات الأقتصادية التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة، جعلها قادرة علي تخطي الازمات والعواقب الأقتصادية.