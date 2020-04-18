AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انتظام توريد القمح للصوامع والشون في المنيا بإجمالي 1054 طنا

السبت 18/أبريل/2020 - 01:23 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم السبت، بلغت 1054 طن و771 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

قال المحافظ إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.

ووجه المحافظ بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكدًا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كان المحافظ، قد أعلن عن زراعة 249 ألف و400 فدان، من القمح، وذلك بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان، حيث بدا موسم توريد محصول القمح يوم 15-4-2020، ويستمر حتى 15-7-2020 .

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين أنه في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا، ستقوم الجهات المسوقة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر قبل بدء العمل وبعد انتهائه لمواقع استلام وتخزين الاقماح المحلية باستخدام المواد الموصي بها، كما ستقوم بتامين سلامة العاملين على الاستلام ولجان الفحص والمتعاملين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زراعة 249 ألف فدان قمح.. ولجنة لمعاينة مواقع استلام المحصول بالمنيا

انطلاق موسم توريد الأقماح لشون الأقصر بإجراءات وقائية مشددة ضد كورونا

بإجمالي 167 طنا.. انتظام توريد القمح للصوامع والشون في المنيا

توريد 847 طن قمح في أول أيام موسم الحصاد بالشرقية

بدء توريد327 ألفا و900 كيلو قمح بصوامع وشون أسوان .. صور

استلام وتوريد 145 طن قمح في يومين ببنى سويف

ترشيحاتنا

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور

تحديد مصير الامتحانات على رأس أولويات اجتماع الأعلى للجامعات اليوم

قنبلة موقوتة.. الإقبال على شراء لحوم الكلاب والقطط للوقاية من كورونا

بسبب «سكر بزيادة».. حمل نانسي عجرم يثير الجدل

أمر عاجل يخص غاري حراء وثور

العثور على طفلة اختطفتها والدتها منذ 6 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و غريبة .. شاهد أبرز إطلالات نيللى كريم بعد تصدرها التريند

فريق طبي ينجح في استئصال ورم على الحبل الشوكي لسيدة تعاني من شلل بالأطراف

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة