يد تحارب كورونا وأخرى تعمر البلاد.. وزير النقل يتابع بالكمامة تنفيذ المشروع القومي للطرق ويؤكد: ملتزمون باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس في مواقع العمل

وزير النقل يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق نفق الشهيد أحمد حمدي

المشروع يساهم في تسهيل حركة الربط مع جنوب سيناء









تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته التفقدية اليوم، السبت، لعدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظتي السويس والإسماعيلية، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة، كما تابع معدلات تنفيذ هذه المشروعات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار عجلة العمل والإنتاج بالتزامن مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين.







بدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه رئيسا الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة القابضة للطرق والكباري اللمسات النهائية لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق نفق الشهيد أحمد حمدي من كم 109 بطريق القاهرة/السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق المعاهدة بطول 24 كم وتكلفة 676 مليون جنيه، والذي بلغت نسبة تنفيذه 98.5٪ بعد تكثيف الأعمال خلال الفترة الماضية.





وقال الوزير إن هذا المشروع يعتبر أحد طرق المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق الجارى تنفيذها بإجمالى أطوال 1300 كم، لافتا إلى أن المشروع شمل تطوير الطريق الرئيسي ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 13.90 م وإنشاء طريق خدمة أسفلتي للشاحنات 2 حارة في كل اتجاه بعرض رصف 9.20 م، كما شمل المشروع كوبري كم 109 والذي تم الانتهاء من تنفيذه.





وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع يساهم في تسهيل حركة الربط مع جنوب سيناء وتحقيق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانئ البحرية وخدمة المجتمعات العمرانية الواقعة على طريق القاهرة- السويس.





وأشار إلى أن هذه المشروعات تؤدي إلى التكامل مع كل من الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى من الدائرى الإقليمى حتى مدخل السويس والتكامل مع تطوير المسافة من الطريق الدائري إلى الدائري الإقليمي ليصبح طريق الشاحنات ممتدا من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى القاهرة.







كما تفقد الوزير موقع إنشاء 2 كوبري علوي الأول (كوبري جنيفة) والذي يقع في تقاطع امتداد طريق جنيفة مع وصلة النفق، ويهدف إلى حل التقاطعات السطحية مع نفق الشهيد وربط ربط طريق جنيفة مع طريق المعاهدة، ويبلغ طول الجسم الخرساني للكوبري العلوي 140 مترا باتجاهين مروريين وبعرض 25 مترا لكل اتجاه بتكلفة 120 مليون جنيه ومن المخطط الانتهاء منه في أول أغسطس 2020، والثاني مشروع إنشاء كوبري تقاطع طريق جنيفة مع طريق السويس/ الإسماعيلية، ويبلغ طول جسم الكوبري العلوي 72 مترا باتجاهين مروريين وبعرض 23 مترا لكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه، حيث تم تجهيز الموقع، وجار البدء في أعمال الخوازيق، ومن المخطط الانتهاء منه في منتصف أكتوبر 2020.





وصرح وزير النقل بأن إنشاء هذه الكباري في إطار خطة وزارة النقل لتيسير حركة مرور الركاب والبضائع على الطرق السريعة ومنع التقاطعات السطحية.





وبعدها توجه الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير طريق المُعاهدة (السويس/ الإسماعيلية) أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي، حيث يتم تطويره بطول 80 كم وعرض 13.9 م أسفلتي ليصبح الطريق ٣ حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين في كل اتجاه، حيث يربط الطريق بين مدينتي السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي.





وأكد وزير النقل، خلال تفقده قطاعات الطريق، أن تطوير هذا الطريق سيساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق، بالإضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان.



