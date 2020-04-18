AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة تتابع مستحقات مصري توفى طبيعيا في السعودية

السبت 18/أبريل/2020 - 01:20 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي طبيعيا، محمد جمال ابراهيم الرصد، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري محمد جمال ابراهيم الرصد ،إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية ،كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقاته.

وبالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أشار إلي أن المتوفي من محافظة البحيرة مدينة دمنهور ويبلغ من العمر 29 عاما وتوفي إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية وكان- رحمة الله - عليه يعمل مدرس لغة انجليزيه بمدرسة الابتكارية التابعة لشركة المدارس المتقدمة بالرياض، وتم متابعة الانتهاء من إجراءات الدفن مع الشئون القنصلية بالسفارة، واقيمت صلاة الجنازة، وتم الدفن بمقابر النسيم بالرياض، لتعذر عودة الجثمان إلى مصر نظرا لتوقف رحلات الطيران وتم تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد نيابة عن وزير القوى العاملة.

وسوف يقوم المستشار العمالي بمتابعه مستحقاته أول بأول مع أسرة المتوفي بعد إرسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: ورثة مصري يحصلون على 81 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات أسرة مصري توفي في السعودية

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصري توفي طبيعيا بالأردن

القوى العاملة تتابع مستحقات مصري توفي بجلطة فى السعودية

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصري توفي طبيعيًا بالسعودية

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصريين توفيا طبيعيًا بالسعودية

ترشيحاتنا

ألمانيا تسجل 3609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. تشريعية البرلمان تقر تعديلات قانون الطوارئ

رامي شعث والعليمي وأبو هريرة.. أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب في خلية الأمل

جزر كوك .. تعرف على أول دولة تعلن خل,ها من فيروس كورونا

خالفوا قرار الحظر.. الداخلية تضبط 392 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و غريبة .. شاهد أبرز إطلالات نيللى كريم بعد تصدرها التريند

فريق طبي ينجح في استئصال ورم على الحبل الشوكي لسيدة تعاني من شلل بالأطراف

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة