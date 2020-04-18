وسيم السيسي: أجراس الملانة طريقة احتفال القدماء المصريين بشم النسيم

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن هناك الكثير من الطقوس التي تميز الاحتفالات المصرية منذ عهد قدماء المصريين، وكل مناسبة واحتفال لها طابع خاص لإدخال البهجة والفرح في تلك المناسبة.





وأضاف الدكتور وسيم السيسي، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن تلك الطقوس ما زالت مستمرة باختلاف الاجيال، ولكن من المهم معرفة ما وراء تلك الطقوس أو رموز هذا الاحتفال.





وأكد عالم المصريات أن هناك 5 عناصر أو رموز ثابتة للاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم"، ومنها ما يسمى "الملانة"، وهناك كثيرون لا يعرفون ما هي حتى الآن.





وأوضح أن "الملانة"، هي الحمص وعندما يبدأ نضجه في الحقول تعلن عن بداية فصل الربيع، ولذلك يسمى "شم النسيم" بـ"شم النجم"، فعندما تنضج في الحقول يهز الهواء تلك الملانة فتبدأ بإعطاء صوت مثل الأجراس كإعلان عن قدوم الربيع.