للأسبوع الخامس على التوالي.. استمرار أعمال التعقيم والتطهير بمنشآت وموانئ المنطقة الاقتصادية

أنهت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم أعمال التعقيم والتطهير لجميع المنشآت والمباني الخاصة بها والموانئ التابعة، والتي تتم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تمت هذه الأعمال على مدار ٥ أسابيع من بداية إعلان الدولة عن الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ في جميع منشآتها.





وتم تعقيم المقر الرئيسي لخدمة المستثمرين بالعين السخنة ومقر الهيئة بالقطاع الشمالي في بورسعيد والمنشآت التابعة وخاصة تلك المكاتب المتردد عليها بعض الجمهور، وكذلك جميع الموانئ التابعة (العين السخنة والأدبية وشرق وغرب بورسعيد) ، كما شملت أعمال التطهير المكاتب الإدارية داخل الموانئ والقاطرات البحرية وكذا مقار لجان الفحص الجمركي وأبراج الإرشاد بداخل الموانئ.





في هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن أعمال التعقيم قام بها كوادر مدربة لتطهير جميع المنشآت والتي امتدت في كثير من المناطق حرصًا من الهيئة على سلامة العاملين والمترددين على مكاتب ومقار المنطقة الاقتصادية، لافتًا إلى استمرار الهيئة بأعمال التعقيم والتطهير أسبوعيًا ومتابعة هذه الإجراءات مع المطورين الصناعيين داخل مواقع العمل في المناطق الصناعية التابعة.



