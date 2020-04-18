خطة البرلمان تقر تعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المرسل من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي والذي يهدف إلى دعم المصنعين والتخفيف عنهم ضريبيا .





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن صياغة القانون مرنة بحيث إن لو لم يتم تنفيذها من قبل أصحاب الأعمال سيتم سحب تلك المميزات من المنتجين.





من جهته قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن القانون تم إعداده قبل جائحة كورونا ، ولا يوجد مشاكل فى مساعدة المصنعين والمنتجين فى تلك الفترة الحالية .





ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون علي الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم .





ويشترط مشروع قانون بعض تعديلات الضريبة العقارية والذي اشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديدًا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.



