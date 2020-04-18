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أخبار البلد

أحمد موسى يتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر

السبت 18/أبريل/2020 - 01:36 م
احمد موسى
احمد موسى
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سيد احمد
تبرع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد بمبلغ 100 ألف جنيه مساهمة منه لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة وفيروس كورونا.

وتأتي هذه المساهمة تقديرا لما يقوم به صندوق تحيا مصر من أنشطة كبيرة في مواجهة الأزمات والقرى الأكثر احتياجا. 

وكان الإعلامي أحمد موسى من أول المساهمين لصندوق تحيا مصر مع بداية تأسيسه قبل 5 سنوات.

وقد حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من الخروج في الشوارع والمتنزهات والشواطئ يوم شم النسيم الاثنين المقبل.

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء أمس الجمعة، أن عقوبة الحبس والغرامة حتى 4 آلاف من الجنيهات لمن يتحرك في مجموعات يوم شم النسيم، متابعا: أنه يحظر أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين يوم شم النسيم أرجوكم أهدوا.


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