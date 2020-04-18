أحمد موسى يتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر





وتأتي هذه المساهمة تقديرا لما يقوم به صندوق تحيا مصر من أنشطة كبيرة في مواجهة الأزمات والقرى الأكثر احتياجا.





وكان الإعلامي أحمد موسى من أول المساهمين لصندوق تحيا مصر مع بداية تأسيسه قبل 5 سنوات.





وقد حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من الخروج في الشوارع والمتنزهات والشواطئ يوم شم النسيم الاثنين المقبل.





وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء أمس الجمعة، أن عقوبة الحبس والغرامة حتى 4 آلاف من الجنيهات لمن يتحرك في مجموعات يوم شم النسيم، متابعا: أنه يحظر أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين يوم شم النسيم أرجوكم أهدوا.







