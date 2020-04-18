فيديوجراف.. ماذا فعلت الطفلة بسملة لدعم وطنها؟

قصة الطفلة "بسملة" يونس التى تبلغ من العمر 10 سنوات بالصف الخامس الابتدائي من محافظة مطروح.
منذ دخولها المدرسة تشارك "بسملة" في الأنشطة المدرسية سواء لتجميل مدرستها أو أي أنشطة أخرى.
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"بسملة" تحلم دائما أن يكون لها دور في رعاية ودعم وطنها ومنذ ظهور فيروس كورونا بالرغم من صغر سنها "بسملة" كانت تفكر دائمًا كيف يكون لها دور في هذه المحنة.
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"بسملة" قررت أن تشارك في حملات التطهير ضد الفيروس، ولمزيد من التفاصيل حول قصة الطفلة "بسملة" وكيف كان دورها فى دعم المجتمع، تابعوا الفيديوجراف التالى.