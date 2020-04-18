فيديوجراف.. ماذا فعلت الطفلة بسملة لدعم وطنها؟

سواء لتجميل مدرستها أو أي أنشطة أخرى.

"بسملة" تحلم دائما أن يكون لها دور في رعاية ودعم وطنها ومنذ ظهور فيروس كورونا بالرغم من صغر سنها "بسملة" كانت تفكر دائمًا كيف يكون لها دور في هذه المحنة.





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