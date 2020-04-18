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محافظات

ممرضة الأطفال المصابين بـ كورونا تروي تفاصيل عملها من داخل مستشفى العزل بقها

السبت 18/أبريل/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قالت مي منسي، ممرضة بمستشفى العزل الصحى بقها بمحافظة القليوبية، إن العمل مع المصابين من الأطفال بفيروس كرورنا هو الأصعب بالنسبة لكل الفريق الطبي مشيرة الى أنها في المستشفى تعاملت مع عدد من الأطفال المصابين منهم من جاء مع أسرهم.

واضافت أن تصنيف الحالة الصحية لكل منهم طفل يحدد إذا كان يستمر في نفس المكان مع والديه أو يتم عزلهم في غرفة أخرى.

وأشارت إلى أن فصل الأطفال عن ولديهم خطوة صعبة جدا على الطرفين لهذا يعمل الفريق الطبي على التخفيف عن الأطفال ونشر جو من المرح والبهجة فيما بينهم وتوفير أطعمة يحبونها مثل الشوكولاتة والحلويات كما نقوم باللعب معهم لكن هناك مع الأسف أيضا حالات لإصابة بين الأطفال دون أسرتهم ويتم نقلهم وحدهم إلى المستشفى وهنا نتواصل تليفونيا بشكل دائم مع أسرهم لطمأنتهم عليهم.

وتابعت الممرضة أنها لم ترى أسرتها وأطفالها منذ ٢٥ يوما وأنها تتواصل معهم تليفونيا وشقيقاتها هما من يقوموا برعاية أطفالها الصغار وأنها سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الملحمة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وأن هذا دور وطني على جميع الأطباء والتمريض والعاملين في المنظومة الطبية.

وأشارت مي إلى أن وزارة الصحة ومديرية الصحة توفر تدريبات مستمرة لكل الفرق الطبية لحمايتهم وتأمين سلامتهم أثناء التعامل مع المرضي كما تم توفير كل بدل الوقاية والمستلزمات الطبية الأزمة لحماية الأطباء والمرضي أيضا مؤكدة أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.

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