ندا جمال لاعبة السلة بنادي الزمالك لـ صدى البلد: أسعى للانضمام لمنتخب مصر

تعتبر ندا جمال من أبرز نجمات كرة السلة سيدات بنادي الزمالك مواليد١٩٩٦ خريجة هندسة معماري، وشاركت في العديد من البطولات على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتسعى للانضمام للمنتخب الوطني عبر بوابة القلعة البيضاء.





التقينا معها وكان هذا الحوار





لماذا اخترت لعبة الكرة السلة؟

كنت ألعب السلة بالمدرسة وأنا في السادسة من عمري،ثم توجهت إلى نادي الزمالك لخوض التدريبات والتحقت بفريق الزمالك وأنا في الثامنة من عمري.





من مثلك الأعلى في لعبة السلة ؟

كابتن أنس أسامة





من الذي شجعك على الاستمرار في لعبة الكرة السلة؟

أسرتي هي الداعم لي دائما





ما رأيك في قرار توقف النشاط الرياضي حاليا بمصر؟

قرار صعب ولكنه من أجل مصلحة الجميع حفاظا علي سلامة الشعب وأتمني زوال وباء كورونا والعودة مرة اخري من جديد لممارسة كافة أنشطة الرياضة





ما رأيك بالجهاز الفني الحالي لفريق كرة السلة سيدات ؟

كابتن مصطفى هدهود مجتهد جدا ويسعي دائما لاستفزاز الحماس الداخلي لدينا من أجل مواصلة الفوز والانتصارات وهو الأخ الأكبر لنا جميعًا وقد حققنا نتائج جيدة بالموسم الحالي





من أفضل لاعبات بالفريق حاليا؟

ميار البوهي ويارا أسامة وفرح علي





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السلة ؟

هوايتي المفضلة السفر والتسوق





هل تجدين الدعم الكافي من مجلس إدارة نادي الزمالك؟

نعم نجد الدعم الكافي المعنوي والمادي





ماذا يحتاج الفريق بعد عودة النشاط الرياضي؟

نحتاج زيادة في التدريبات البدنية وفترة إعداد قوية وخوض بعض المباريات الودية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى ونحتاج لاعبة محترفة قويه لدعم الفريق





ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بجميع أنواعها





من نجمتك المفضلة وفنانك المفضل؟

صبا مبارك وآسر ياسين





من مطربك ومطربتك المفضلين؟

شيرين ووائل جسار





من أفضل فريق من وجهة نظرك بعد الزمالك؟

الجزيرة ومنتخب أمريكا





ما رسالتك لجمهور الزمالك ؟

احب ان أقول لهم ان السبب وراء لعبي بكل هذا الحماس هو وجودهم خلف الفريق وان الزمالك كيان كبير وله جمهور كبير ويدعم الفريق مهما كانت النتيجة وأعدهم ببذل كل طاقتنا بعد عودة النشاط الرياضي من أجل تحقيق الفوز وأطالبهم بالبقاء في المنزل واتباع التعليمات حفظ علي سلامتهم





ما رسالتك للاعبات فريقك خلال فترة الحظر الحاليه بسبب فيروس الكورونا؟

رسالتي هي خوض بعض التدريبات بالمنزل يوميا وبالفعل يقوم الجهاز الفني بمتابعة لاعبات الفريق يوميا للوقوف على أداء التدريبات التي تم وضعها خلال فترة الراحة الحالية.





ما رسالتك لمجلس إدارة نادي الزمالك ؟

احب ان اشكر المجلس الأبيض برئاسة المستشار مرتضى منصور علي كل الدعم الحالي والاهتمام بجميع الفرق الرياضية المختلفة





ما طموحك خلال الفترة المقبلة ؟

اتمني التاهيل من المركز التاسع للوصول للمراكز الأولي وأحلم بالانضمام للمنتخب الوطني من خلال نادي الزمالك





هل تلقيتي عروضا من أندية للانضمام اليها ؟

نعم تلقيت الكثير من العروض ولكني فضلت الاستمرار بالزمالك