تأجيل محاكمة كيميائي اختلس مليون جنيه من مستشفى بالقاهرة الجديدة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة كيميائي اختلس مليونا و300 ألف حنيه من مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لجلسة الاسبوع الثاني من شهر مايو لاستكمال تقديم المستندات.





كشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم "طه. م" كيميائي بمستشفى صيدناوي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، في غضون الفترة من 1998 حتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد مبروك على كسب غير مشروع مقداره مليون و288 ألفًا و85 جنيهًا.



