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حوادث

ضبط تاجر بالإسكندرية بحوزته 8 أطنان زيوت سيارات مستخدمة قبل طرحها للبيع

السبت 18/أبريل/2020 - 02:11 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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أحمد عبد العزيز
تمكنت الأجهزة  الأمنية بالإسكندرية من ضبط تاجر بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته كمية قدرها 8 طن "زيوت سيارات سابقة الإستخدام"، معبأة داخل تنكات، قام لإعادة تدويرها وطرحها للبيع بالأسواق .


كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة برج العرب، قد تمكنت أثناء تواجدها على الطريق الساحلي، من ضبط تاجر بالسيارة قيادته بدائرة القسم بعد الاشتباه فيه.

بتفتيش السيارة عثر بحوزته على كمية قدرها 8 أجنان "زيوت سيارات سابقة الإستخدام"، معبأة داخل تنكات، قام المذكور بتجميعها تمهيدًا لإعادة تدويرها وطرحها للبيع بالأسواق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة المختصة مباشرة التحقيق.

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