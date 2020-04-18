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عرض فريد لأوركسترا قطر في حجر كورونا.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 02:11 م
عرض فريد لأوركسترا
عرض فريد لأوركسترا قطر في حجر الكورونا
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو عن حفلات من الشرفات لعازفين بأوركسترا قطر خلال حجر كورونا.


من أجل رفع المعنويات في زمن كورونا ينظم عازفون في أوركسترا قطر الفلهارمونية حفلات من على شرفات منازلهم لتصدح بذلك أنغام أوبرا "كارمن" لبيزيه وصولا إلى جزيرة اصطناعية قبالة الدوحة.

 

واعتاد هؤلاء العازفون تقديم العروض في قاعات تعج بالحضور إلا أنهم باتوا منذ ثلاثة أسابيع يمتعون كل يوم جمعة آذان جمهور متعدد قيد الحجر المنزلي يهبون إلى النوافذ للتصفيق لهم، وإلى جانب موسيقى الأوبرا يؤدي الموسيقيون أغان معروفة أكثر شعبية مثل "كان يو فيل ذي لوف تونايت" للمغني البريطاني إلتون جون.

 

وتقول نيكول بريسلر عازفة الفلوت الرئيسية في أوركسترا قطر الفلهارمونية لوكالة فرانس برس "كل واحد منا يعزف قليلًا وبشكل عفوي"، ويدوزن العازفون الأربعة وهم أيضًا عازفة قيثارة وعازف كمان وعازف بوق يقيمون بجوار بعضهم البعض، آلاتهم على مدى ثلاثين دقيقة تقريبًا.

 

وتصل الأنغام إلى مسامع سكان جزيرة "اللؤلؤة" الاصطناعية التي تضم مساكن فخمة، فيصفقون للعازفين أيضًا. وأحيانا يرقص المستمعون على شرفاتهم، وتؤكد بريسلر "يسعدنا أن نعزف. نحن أصدقاء وزملاء تفصل بيننا مسافة لكننا متحدون. وأنا مشتاقة جدا للأوركسترا".

 

واضطرت أوركسترا قطر الفلهارمونية التي تأسست العام 2007 إلى إلغاء حفلاتها، في إطار تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 التي شملت إغلاق المطاعم ودور السينما والمساجد بأمر من السلطات القطرية.
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