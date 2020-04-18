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مدير مشروع القطار الكهربائي: نقل لـ 350 ألف مواطن يوميا بمجرد افتتاحه.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 03:44 م
المهندس أيسر أحمد
المهندس أيسر أحمد ، مدير مشروع القطار الكهربائى
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شيرين عادل

قال المهندس أيسر أحمد ، مدير مشروع القطار الكهربائى ، إن مشاريع وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من أكبر وأهم المشاريع فى مصر .

وأوضح مدير مشروع القطار الكهربائى خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، ، أن مشروع القطار الكهربائى ينقسم إلى 12 محطة يخدم أكثر من محافظة ومنطقة سكنية تربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة لربطه بين مدينة الشروق ، العبور .

وأشار  المهندس أيسر أحمد ، إلى أن مشروع القطار الكهربائى  وسيلة نقل عامة من المتوقع أن تنقل  350 ألف مواطن عند افتتاحها  .

ولفت مدير مشروع القطار الكهربائى ، إلى أن حجم المشروع بطول 70 كم ، مشيرا إلى أن المشروع حقق نسب إنجاز مرتفعة .

وتابع ، أيسر أحمد ، مدير مشروع القطار الكهربائى ، بأنه تم الانتهاء من صب الأسقف بالكامل فى محطة عدلى منصور .

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