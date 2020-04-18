مدير مشروع القطار الكهربائي: نقل لـ 350 ألف مواطن يوميا بمجرد افتتاحه.. فيديو





قال المهندس أيسر أحمد ، مدير مشروع القطار الكهربائى ، إن مشاريع وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من أكبر وأهم المشاريع فى مصر .





وأوضح مدير مشروع القطار الكهربائى خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، ، أن مشروع القطار الكهربائى ينقسم إلى 12 محطة يخدم أكثر من محافظة ومنطقة سكنية تربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة لربطه بين مدينة الشروق ، العبور .





وأشار المهندس أيسر أحمد ، إلى أن مشروع القطار الكهربائى وسيلة نقل عامة من المتوقع أن تنقل 350 ألف مواطن عند افتتاحها .





ولفت مدير مشروع القطار الكهربائى ، إلى أن حجم المشروع بطول 70 كم ، مشيرا إلى أن المشروع حقق نسب إنجاز مرتفعة .





وتابع ، أيسر أحمد ، مدير مشروع القطار الكهربائى ، بأنه تم الانتهاء من صب الأسقف بالكامل فى محطة عدلى منصور .



