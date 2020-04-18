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شاهد.. الجمعة ليلة الحفلات في شرفات مدينة برشلونة

السبت 18/أبريل/2020 - 02:00 م
ليلة الحفلات في
ليلة الحفلات في شرفات مدينة برشلونة
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "الآن" تقريرا عن سلسلة الحفلات فى شرفات مدينة برشلونة يوم الجمعة.

ووفقا للتقرير، يقيم سكان وسط برشلونة حفلات في شرفات منزلهم كل يوم جمعة لتعزيز الروح المعنوية خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

للأسبوع الثالث على التوالي، يحول الجيران شرفاتهم إلى مكان للرقص والغناء.

لسوء حظ السكان، تمت مقاطعة حفلة الليلة في المساء لفترة وجيزة من قبل الشرطة المحلية التي كانت تستجيب لشكاوى الضجيج من سكان آخرين.

تم إبلاغ المنظمين أنهم بحاجة إلى تصريح من المجلس المحلي إذا رغبوا في الاستمرار في حفلات الشرفات الخاصة بهم في المستقبل.

وقال منظمو الحفلات لرويترز إنهم يأملون أن تساعد حفلات الشرفة على بناء روابط بين الجيران وتشجع الناس في المباني الأخرى على الانضمام لساعات قليلة من الموسيقى والرقص.

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