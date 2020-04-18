خطة النواب تؤجل التصويت على تعديل قانون الضريبة على الدخل لجلسة الثلاثاء

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل التصويت على مشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على الدخل إلى الثلاثاء المقبل، للاطلاع على الجداول التى أعدتها الحكومة بشرائح الضرائب التى تم تعديلها.





وقال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية أن التعديل يأتى لتحقيق العدالة الضريبية وسيتم تطبيقه مع العام المالى الجديد الذى يبدأ شهر يوليو المقبل.





وأشار إلى أن التعديل جاء بعد أن أثبتت التجربة العملية وجود ظلم فى شرائح الخصم الضريبى عند المنطقة الحدية بين شريحيتن من الدخل للموظف.





وردا على سؤال للنائب ياسر عمر وكيل اللجنة حول جدية هذا التعديل فى توفير مبالغ حقيقية للمول، تابع صديق: " كل الدراسات التى أجرتها الوزارة و الجداول و الإحصاءات بكل شرائح الدخل أثبتت أن جميع الفئات الدنيا حتى نسبة 22,5 % ستستفيد بتخفيضات ضريبية وتحقق وضع أفضل من الحالى".





ولفت إلى أن الجداول جاهزة و معدة و يمكن تقديمها للجنة فى أى وقت.





وطالبت النائبة مرفت الكسان بإعادة النظر فى الشرائح المقدمة من الحكومة، كما طالبت بتأجيل التصويت على القانون حتى يتم مراجعة هذه الشرائح . وايدها النائب ياسر عمر قائلا: أؤيد تأجيل التصويت حتى نتأكد من أن صغار الموظفين سيستفيد بشكل حقيقى من التعديل ، وانه لن يقع ضرر على أى فئة ".





وأيد النائب طلعت خليل، التأجيل قائلا إنه يريد أن يشعر الموظف الصغير أن البرلمان مؤيد لكرة إعفائه الشخصي، و أن يتم زيادة ألفين جنيه فى شريحة الإعفاء لصغار الموظفين.



