AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خطة النواب تؤجل التصويت على تعديل قانون الضريبة على الدخل لجلسة الثلاثاء

السبت 18/أبريل/2020 - 02:09 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل التصويت على مشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على الدخل إلى الثلاثاء المقبل، للاطلاع على الجداول التى أعدتها الحكومة بشرائح الضرائب التى تم تعديلها. 

وقال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية أن التعديل يأتى لتحقيق العدالة الضريبية وسيتم تطبيقه مع العام المالى الجديد الذى يبدأ شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن التعديل جاء بعد أن أثبتت التجربة العملية وجود ظلم فى شرائح الخصم الضريبى عند المنطقة الحدية بين شريحيتن من الدخل للموظف. 

وردا على سؤال للنائب ياسر عمر وكيل اللجنة حول جدية هذا التعديل فى توفير مبالغ حقيقية للمول، تابع صديق: " كل الدراسات التى أجرتها الوزارة و الجداول و الإحصاءات بكل شرائح الدخل أثبتت أن جميع الفئات الدنيا حتى نسبة 22,5 % ستستفيد بتخفيضات ضريبية وتحقق وضع أفضل من الحالى".  

ولفت إلى أن الجداول جاهزة و معدة و يمكن تقديمها للجنة فى أى وقت. 

وطالبت النائبة مرفت الكسان بإعادة النظر فى الشرائح المقدمة من الحكومة، كما طالبت بتأجيل التصويت على القانون حتى يتم مراجعة هذه الشرائح . وايدها النائب ياسر عمر قائلا: أؤيد تأجيل التصويت حتى نتأكد من أن صغار الموظفين سيستفيد بشكل حقيقى من التعديل ، وانه لن يقع ضرر على أى فئة ". 

وأيد النائب طلعت خليل، التأجيل قائلا إنه يريد أن يشعر الموظف الصغير أن البرلمان  مؤيد لكرة إعفائه الشخصي، و أن يتم زيادة ألفين جنيه فى شريحة الإعفاء لصغار الموظفين. 

وقال حسين عيسى رئيس اللجنة: اقترح تأجيل المناقشة حتى صباح الثلاثاء لاستعراض الجداول التى ستحضرها الوزارة و نتأكد من ان المواطن البسيط استفاد فعليا من التعديل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية: 5 تشريعات أمام البرلمان قريبا

تعرف على شرائح وإعفاءات مشروع قانون الضرائب على الدخل

الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الوزراء: إلغاء الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة طبقًا لمستوى الدخل

لصالح محدودي الدخل.. 7 تعديلات جديدة على ضريبة المرتب في طريقها للنواب

موازنة البرلمان: تعديلات ضريبة الدخل تخدم الدخول الضعيفة حتى 37 ألف جنيه

ترشيحاتنا

رغم الحظر.. محمد رمضان يستفز جمهوره من الجونة عاريًا

مفاجأة غير سارة.. باحثون أمريكيون يكشفون حقيقة كورونا

وزير التعليم يحسم الجدل: لم نلغِ الأبحاث وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. يتصدر نشرة صباح البلد

تحديد مصير الامتحانات على رأس أولويات اجتماع الأعلى للجامعات اليوم

الأعلى للجامعات: لا نية لإلغاء الفصل الدراسي الثاني

بدون مصلين .. إقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي خلال رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود الأمريكان تملأ شواطئ فلوريدا رغم ارتفاع معدل إصابات كورونا ..صور

الفسيخ فى زمن الكورونا..إقبال شديد على شرائه رغم التحذيرات..وبائع يدعى: بيقتل الكورونا..صور وفيديو

جريئة و غريبة .. شاهد أبرز إطلالات نيللى كريم بعد تصدرها التريند