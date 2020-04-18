تشكيل لجنة لمتابعة قرارات الأعلى للجامعات بشأن الفصل الدراسي الثاني

أقر المجلس الأعلى للجامعات أثناء اجتماعه اليوم، السبت، عددا من القرارات منها استكمال المناهج الدراسية حتى يوم الخميس الموافق 30 /4 /2020 لكل الفرق الدراسة، وتم تشكيل لجنة لتولي متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.







كما تتولى إبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات في هذا الصدد، والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل عقبات تحول دون تنفيذ قرارات المجلس وإعداد تقارير دورية تعرض علي المجلس عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاعتمادها.











وتقرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عصام الكردي - رئيس جامعة الإسكندرية، وعضوية كل من الدكتور/ ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان الدكتور/ طارق الجمال - رئيس جامعة أسيوط، الدكتور/ أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، الدكتور/ محمد لطيف - أمين المجلس الأعلى للجامعات (عضوا ومقررا)، الدكتور / صديق عبد السلام - أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور/ حسن أحمد محمدين - مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، المستشار/ محمد المنشاوي - المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.



