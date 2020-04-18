رئيس موازنة البرلمان: أصدقائي فى أمريكا نفسهم ياخدوا الطيارة ويعيشوا فى مصر

أشاد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا: "أصدقائى فى أمريكا بيقولوا أمل حياتنا ناخد الطيارة ونقعد فى مصر".





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للبرلمان، وذلك بحضور وزير المالية.







وقال: "العالم بعد كورونا سيكون مختلفا فى جميع النواحى، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونريد أن يكون اقتصادنا فى إطار العالم الجديد لأنه من المتوقع حدوث تغييرات جذرية ويجب أن نحول هذه التحديات إلى فرص".





وأضاف: "هذه الأزمة أثبتت أن أسلوب تعامل الحكومة معها يمكننا من تطبيقه فى موضوعات وقضايا أخرى، أصدقاء وخبراء أجانب أكدوا لى أن مصر تدير الأزمة بطريقة مختلفة عن أوروبا".



