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شاهد.. عمال الرعاية الصحية في بيرو يحتجون على عدم دفع الأجور

السبت 18/أبريل/2020 - 02:10 م
عمال الرعاية الصحية
عمال الرعاية الصحية في بيرو
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "الأن" تقريرا عن، عمال الرعاية الصحية في بيرو يحتجون على عدم دفع الأجور.

ووفقا للتقرير، خرج عمال الرعاية الصحية في بيرو إلى الشارع يوم الجمعة (17 أبريل) للاحتجاج على عدم دفع مستحقاتهم المالية , في الوقت الذي يكافح فيه الأطباء والممرضات للتعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور لويس دولانتو "لدينا حوالي 300 شخص رحلوا بدون أجر ... لقد أصبحنا مجموعة ضعيفة ، ولا يمكننا مواجهة هذا الوباء بدون رواتبنا".

و قالت ممرضة تعمل في قسم المستشفى الذي يعالج مرضى COVID-19 ، دايزي فيلاسكيز ، "نحن نخاطر بصحتنا ، نحن نخاطر بحياتنا ، أطفالنا ... ولم يدفعوا لنا مستحقاتنا المالية ".

وبحسب وزارة الصحة في بيرو ، حتى يوم الخميس (16 أبريل) ، تم التأكد من وجود 13489 حالة إصابة بفيروس كورونا مع 300 حالة وفاة.

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