فيديوجراف.. السعودية تستغل أزمة كورونا لإعادة تطوير غاري حراء وثور

غاري حراء وثور في مكة المكرمة تطويرفي مكة المكرمة

الموقعين اللذين كان يصعب تطويرهما

خلال الفترة الماضية بسبب الزحام

يتم إعادة

الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام.





المرحلة الأولى تستغرق 30 يوما وتشمل تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات وإزالة الكتابات في الغارين وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما ذلك وفق أحدث الأسس العلمية.





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ولمتابعة المراحل المتبقية لتطوير المواقع المحيطة بالغارين، تابعوا الفيديوجراف التالى.