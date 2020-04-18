AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. السعودية تستغل أزمة كورونا لإعادة تطوير غاري حراء وثور

السبت 18/أبريل/2020 - 05:15 م
صدى البلد
Advertisements
ايمان عبداللطيف
يتم إعادة تطوير غاري حراء وثور في مكة المكرمة الموقعين اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام

الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام.


المرحلة الأولى تستغرق 30 يوما وتشمل تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات وإزالة الكتابات في الغارين وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما ذلك وفق أحدث الأسس العلمية.


أقرأ أيضًا:

فيديوجراف.. قصة خفافيش القليوبية

فيديوجراف.. تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2020

فيديوجراف.. خناقة بين مصريين بـ الكويت

فيديوجراف.. ماذا يحدث على طريق السخنة؟

 

ولمتابعة المراحل المتبقية لتطوير المواقع المحيطة بالغارين، تابعوا الفيديوجراف التالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. نصائح جديدة من وزارة الصحة

فيديوجراف.. ملحن يستغيث بـ تامر حسني والفنانين لإنقاذه

فيديوجراف | رانيا يوسف تتحدى الفنانات

فيديوجراف.. تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2020

فيديوجراف.. ماذا يحدث على طريق السخنة؟

فيديوجراف.. قصة خفافيش القليوبية

ترشيحاتنا

وزير التعليم يحسم الجدل: لم نلغِ الأبحاث وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. يتصدر نشرة صباح البلد

لمدة 10 ساعات.. غلق جزئي لشارع الدكتور علي لطفي في الشيخ زايد

الحالات الصامتة الأكثر نقلا لعدوى كورونا بين ذويهم .. تفاصيل

الصحة: ضبط وإعدام 53 طن أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة.. و6 آلاف لتر عصائر فاسدة

بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على الصلاحيات الجديدة للرئيس في حالة طوارئ صحية

البيت الأبيض يحدد مصيرها.. ماذا ينتظر الصين لو ثبت تورطها في نشر فيروس كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل حزين.. كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري ينضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

في السيارة.. دينا فؤاد بإطلالة التسوق في آخر ظهور لها