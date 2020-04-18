د. سعاد شريف تكتب: الصيادلة خلف كواليس الكورونا

شكرا لصيادلة مصر وكل الطاقم الطبي الذين برغم كل الصعوبات التي توجههم في المستشفيات من نقص بعض الإمكانيات وكثرة ساعات العمل وضغط العمل وخوفهم علي نقل العدوي أسرهم، وبين عض ردود أفعال الناس التي قامت بمنع دفن جثث بعض الاطباء ومعاملتهم على أنهم مصدر للعدوي وخلافه، إلا انهم لم ييأسوا او يكلو بل ظلو رافعين رايه الحق، ولم يفرو من ساحة المعركة دفاعا عن شعبهم ووطنهم .

وجاء دور الجندي المجهول كعادته دور بطولي، لم يطلب شكرا او عرفان من أحد، وهو الطبيب الصيدلي المهمش دائما رغم دوره العظيم في المنظومه الصحية، لكي يؤدي مهامه علي اكمل وجهه بشكل مشرف.

فصيادلة مصر الحكوميين هم من يحملون علي عاتقهم اداء رساله وزارة الصحة، كما ينبغي فلم يترددو في ظل هذه الظروف بان ينزلو الي مستشفيات العزل ويختلط بالمرضي المصابين، فلم يقتصر دورهم علي صرف الدواء فقط ولكن دورهم كان أعظم بكثير كما فعلوا من قبل في الحمله التي اطلقها الرئيس حملة ١٠٠ مليون صحة فكانوا السبب فيي نجاحها، حيث انهم عملوا بها لاكثر من ١٥ ساعه يوميا.

وايضا الصيادله الاحرار مالكي الصيدليات العامة هم من حملوا علي عاتقهم عناء التخبط في سوق الدواء وهم دائما في الصفوف الأولى رغم التهجم المستمر عليهم واتهامهم بزيادةأسعار المستلزمات الطبيه الا انهم لم يغلق أبواب صيدلياتهم امام المرضي ولم يبخلوا خبرتهم وعلمهم على الناس دون انتظار اي مقابل .

وفي الحقيقه مجالات الطبيب الصيدلي كثيرة جداا تتمثل في العمل في صيدليات المستشفيات الحكومية والخاصةومجال الصيدلة الاكلينيكية والصيدلة الصناعية والمختبرات الطبية الجنائية ومراكز معلومات الأدوية،والسموم ومراكز مراقبة الجودة والصيدلي علي مستوي عالي من الكفاءه في مجالات عدة منها تركيب الأدوية والرقابة النوعية علي الأدوية والطب الشرعي وتحليل السموم وتحليل الاغذيه والمياه والتحاليل المخبريه الاكلينيكيه .

علي الرغم من ان صيادله مصر من اكفأ الصيادلة علي مستوي العالم بشهاده عالميه الا ان هناك اصرار علي تهميش دورهم في المنظومه الصحيه فحتي الآن بعض الناس لاتعلم ان الصيدلي يندرج اسمه تحت بند الاطباء وانه الخبير الأول بالدواء وبعض الناس لا تقدر دوره وانه في الصفوف الأولى للجيش الابيض. فدائما الطبيب الصيدلي يعمل في الخفاء دون انتظار مقابل علي تعبه فهو رمز للعطاء ودائما هو المنقذ الاول والسند وقت الحاجة

فلا تبخل عليه بالتقدير فهو يعمل ويضحي من اجلك واجل سلامتك.