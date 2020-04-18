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مرأة

كثافة في الشعر .. 3 أعراض تنذرك بالشعرانية

السبت 18/أبريل/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الشَّعرانيَّة هو مرض يصيب النساء، يؤدي إلى نمو مفرط للشعر الداكن أو الخشن في نمط يشبه الذكور أي الوجه والصدر والظهر.

ووفقا لموقع مايو كلينك ، في حالة الإصابة بالشَّعرانيَّة، يظهر نمو زائد في الشعر غالبًا من هرمونات الذكورة الزائدة (الأندروجينات)، والتستوستيرون بشكل أساسي.

الزَّبَب شَعر جسَدي مُتيبِّس أو داكن يظهر على الجسم في المناطق التي عادةً ما لا يوجد بها شعر لدى النساء، وأساسًا الوجه والصدر وأسفل البطن وداخل الفخذَين والظهر وتختلف آراء الناس كثيرًا بخصوص ما يُنظَر إليه على أنه زَبَب مُفرط.

وعندما تتسبب مستويات الأندروجين المرتفعة في الزَّبَب، فقد تنشأ مؤشرات مرَضية جديدة بمرور الوقت في عملية تُسمى التَّرجيل وقد تشمل المؤشرات المرَضية للترجيل ما يلي:

الصوت العميق

الصَّلَع

حَبُّ الشباب (البثور)

نقص حجم الثدي

زيادة كتلة العضلات
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