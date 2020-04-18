عبق التاريخ وجماله في الحدائق التراثية.. حكاية 6 حدائق شاهدة على تاريخ أم الدنيا





تتمتع محافظات مصر بالعديد من الحدائق التراثية، التي تتزين بها المحافظات، وتكون مركزًا للعديد من المواطنين للنزهة والاستمتاع، بل ويتخذها بعض العرسان مكانًا لعمل الفوتوسشن يوم زفافهم، لما بها من تراث وجمال خضرة، ويعمل الجهاز القومي للتنسيق الحاضري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة على تطوير تلك الحدائق، وإعادتها لرونقها الجمالي من جديد.

وفي اليوم العالمي للتراث، نرصد في هذا الملف أبرز تلك الحدائق، وتاريخها.

حديقة الأزبكية

يرجع اسمها إلى الأمير ازبك الذي ترجع أصوله إلى مماليك السلطان برسباى, الذي حفر مجرى من الخليج الناصري ليوصل الماء من النيل إلى أرض الأزبكية وسكن بجوارها وانشأ مسجدا عام 880 هجريا.

وتقع في موقع البركة المعروفة بنفس اسمها والتي ردمت في عام 1835م داخل إطار العمران وقد عهد محمد على آنذاك إلى تحويل الأزبكية ببركتها إلى بستان عام وردمت ردم أولى وزرع مكانها حديقة الأزبكية على مساحة حوالي 40 فدانا على نسق الحدائق الأوروبية، وقد تميزت عناصر التنسيق الطبيعية لتلك الحديقة في مجموعة النباتات المحلية المنتقاة بعناية والمستوردة إما العناصر الإنشائية فتمثلت في قناة مياه محيطة بالحديقة عرضها 10 أمتار، و بركة عرضها 50 مترا بوسط الحديقة، و نافورة من الرخام، بالإضافة إلى مجموعة من الممرات وساحة مركزية مبلطة، بالإضافة إلى عدة كباري تعبر القناة المحيطة بالحديقة .فضلا على مجموعة من المقاهي ومقاعد الجلوس التي أقيمت لخدمة الحديقة .

وبعد مرور الوقت أهملت الحديقة الأولى ثم غرقت بمياه الفيضان وماتت معظم النباتات بها وخربت الحديقة وهجرت حتى سكنت باللصوص والمتسولين، وقد عزم الخديوي إسماعيل عام 1868 م من هذا المنطلق في وضع حد لتلك الحالة السيئة والمتردية للحديقة فأمر بوضع تصميم لحديقة جديدة تكون بدلا منها بمساحة 20 فدانا فصممت الحديقة على شكل مثمن غير منتظم الشكل واستخدمت الخطوط المستقيمة الهندسية الإشعاعية التي تخرج من مركزها و تتمثل عناصر التنسيق الطبيعية في مجموعة من الفصائل النباتية المتميزة، أما العناصر الإنشائية فتتمثل في ست ممرات مبلطة تخترق الحديقة تخرج من ميدان صغير في وسطها فضلا على السوار التي تحيط الحديقة وتضم 4 أبواب مزخرفة بالحديد المشغول وأصبحت الحديقة من أهم وأجمل الحدائق التي أنشأت في تلك الفترة.

وفي عهد الخديوي إسماعيل كلف المهندس الفرنسي هوسمان لعمل حديقة تجمع بين جمال حدائق الغابة السوداء بولونيا في باريس وبين منطقة اوبرا باريس والإحياء التجارية حولها، وفعلا خصص هوسمان مساحة من الأزبكية وعهد بتخطيطها إلى المهندس الفرنسي بارلى ديشان الذي انشأ غابة بولونيا بالقرب من باريس وقام بأعدادها على نمط مونسو وقد تم ردم بركة الازبكية عام 1864م وبدأ تاريخ إنشاء الحديقة عام 1867م في عهد الخديوي إسماعيل وكانت الحديقة مزودة ببحيرات صغيرة ومغارة صناعية وكبارى وزرعت فيها الأشجار النادرة وتم افتتاحها عام 1872 بحضور الخديوي والملكة اوجيني وامراء وسفرء كثر .

وتم اقتطاع مساحات كبيرة من الحديقة لبناء سنترال الأوبرا وإدارة مرور وسط القاهرة والمسرح القومي ومداخل ومخارج مترو الإنفاق فأصبحت مساحتها 10 أفدنة .

ولكن بكل تأكيد مازلنا نشم عبق التاريخ وجماله من البقايا فما زالت تتوسط الحديقة نافورة رائعة مصنوعة من الرخام تعتبر أية في الجمال محلاه بنقوش نباتية وحفر غائر لبعض الأفرع والأشجار وبجوار النافورة توجد بركة صغيرة للماء إما الجهة الغربية توجد بقايا الصخرة ذات الكهوف التي كانت تزين الحديقة وردمت تلك الكهوف وتحولت تلك الصخرة إلى حديقة كبيرة للنباتات العصارية والشوكية .

حديقة الأورمان

أنشئت حديقة الأورمان في عهد الخديوي إسماعيل سنة 1873م بهدف توفير ما تحتاج إليه القصور الخديوية من فاكهة، ولشغف الخديوي بالجمال وحبه للحدائق فقد أنشأها لغايته الخاصة وجلب إليها من مختلف أنحاء العالم العديد من الأشجار والشجيرات والإزهار النادرة.

وقام بتصميم الحديقة على الطراز الطبيعي مهندسون فرنسيون وأشرف على تنفيذها المهندس الفرنسي دليشاليرى ومعه كبير البستانين المصريين إبراهيم حمودة في ذلك الوقت .

ظلت الحديقة تابعة للقصور الملكية حتى 1910م وتم تسليمها لوزارة الزراعة عام 1917م وكانت مساحتها آنذاك 58 فدانا حيث كانت تمتد إلى منتصف حديقة الحيوان وعندما جرى تخطيط شارع الجامعة عام 1938م أصبحت مساحتها 28 فدانا فقط.

كانت حديقة الحيوان عبارة عن حديقة نباتية من حدائق سراي الجيزة التي أنشأها الخديوي إسماعيل 1873 والتي تضم الكثير من النباتات المختلفة المستجلبة من مواطنها الرئيسية والتي لا يزال العديد منها ناميا بالحديقة.

اقتطع جزء من الحدائق النباتية الخاصة بسراي الجيزة سنة 1890م لتحويلها إلى حديقة للحيوان بأمر من الخديوي توفيق وقد كانت مساحتها 50 فدان وفتحت للجمهور سنة 1891م وكانت أول حديقة حيوان تقام على الطراز الحديث وقد قسمت إلى 33 قسما طبقا للحيوانات التي تحويها. قد اتخذت مصلحة الآثار في الفترة من 1889- 1902 قصر الحر ملك كمتحف لعرض الآثار وكان يوجد بجانب القصر مقبرة ماريت باشا التي نقلت بعد ذلك إلى المتحف المصري .

وفى سنة 1938 وبشق طريق الجامعة وبضم الجزء الجنوبي للأورمان لها أصبحت 80 فدان وبها العديد من النباتات النادرة الواجب الحفاظ عليها من الانقراض .

يوجد بعض المعالم التاريخية التي تشتهر بها الحديقة مثل الجبلايات والكوبري المعلق والأكشاك والاستراحات الملكية وقد أنشأت الخمس جبلايات في عهد الخديوي إسماعيل وهى ذات رونق خلاب حيث انشات من الأحجار المطعمة بالشعاب المرجانية وهى :

حديقة جبلاية الملكي.. "جبلاية القلعة"

أنشئت عام 1867م وقام بتصميمها المهندس" سيبوز" وتتميز بوجود حديقة من الصبارات المختلفة الأنواع بمدخله ويصعد إليها بطريق حلزوني والجبلاية مزينة بتماثيل مختلفة من الحيوانات ويوجد بحيرة مزروعة بالنباتات المائية .

أنشئت عام 1869 م وقام بتصميمها المهندس التركي " سيبوز " وهى تمثل صورة من الطبيعة الخلابة حيث تطل على مجرى مائي ويتدلى من سقفها مجموعة من الشمعدانات وفى واجهتها نافورة على شكل شمعدان تنساب منها المياه على جانبي السلمان المؤديان لسطحها لري النباتات التي زرعت بأحواضها .

وقد صممها المهندس الفرنسي "كومباز" ما بين 1875-1873 وتقع على بحيرة جزيرة الشاي .

كما أن هناك بعض أكشاك مثل كشك الموسيقى والكشك الياباني والاستراحة الملكية من معالم الحديقة جبلان صناعيان مزروعان بغابة من أشجار الصنوبر والبلوط والكازورينا يربط بينهما الكوبري المعلق الذي قام بتنفيذه جوستاف إيفل من النباتات النادرة الموجودة بالحديقة

حدائق القناطر الخيرية

سبب تسميتها يرجع إلى قناطر محمد على التي تتحكم في تدفق المياه لثلاث رياحات الرئيسية في دلتا "المنوفي, التوفيقي, البحيرى"، وتتميز بمساحات كبيرة جدا من الحدائق والمتنزهات حيث تعتبر من أهم المعابر لوسط الدلتا.

وتقع حدائق القناطر خارج عمران مدينة القاهرة في ذلك الوقت و حاليا على مسافة حوالي 25 كم من وسطها الحالي، و ذلك فيما بين وصلتي القناطر على فرعي "دمياط" و"رشيد" عند بداية تفرع نهر النيل حيث تخرج منها الترع الرئيسية أو الرياحات (التوفيقي، والمنوفي، والبحيري) إلى الشمال الغربي من المدينة.

وتعد تلك الحدائق مثالا لارتباط إقامة المسطحات الخضراء المفتوحة بالمشروعات الكبرى في وقتها و واحدة من المتنزهات العامة خارج المدينة، و قد شهدت تلك الحدائق أهم توسعاتها و العناية بها في فترة حكم الخديوي إسماعيل" حيث بلغت مساحتها ما بين 450- 500 فدان.

وتمثلت عناصر التنسيق الطبيعية في مجموعة من الفصائل النباتية النادرة التي جلبت من أماكن عديدة من العالم.

كما تمثلت عناصر التنسيق الإنشائية في مجموعة من الطرقات و المماشي و مجموعة المقاعد و الأكشاك و الجبلايات و كوبري المشاة الهزاز و منصة لعزف الموسيقى من ناحية، و في مجموعة القنوات المائية من ناحية أخرى، فضلا على المنشآت المنسجمة بصورة كبيرة مع طبيعة الحديقة و عمارة القناطر التي أخذت صورة عمارة القلاع الأوربية ذات الطراز القوطي، و تتمثل تلك المباني في أبنية إدارة الري، و سكن مفتش ومهندسي الري، و الاستراحة الملكية، و متحف الري.

وتعتبر الحديقة واحدة من الحدائق العامة التي أنشئت بمدينة القاهرة في عهد الخديوي "إسماعيل" (1863-1879م) و كانت حدائق "الجيزة"، "الحدائق الخديوية بالجيزة" ملحقة بسراي "الجيزة" غربي مدينة "القاهرة" على مشارف العمران في ذلك الوقت، عند الضفة الغربية لنهر النيل فيما بين منطقتي "إمبابة" و"الجيزة"، و على بعد حوالي 6 كيلومترات من حديقة "الأزبكية"، و قد كانت تلك الحدائق من أحبها إلى نفس الخديوي "إسماعيل".

وبدأ تصميم حدائق سراي "الجيزة" المهندس "بارليه ديشامب" –"الأخصائي في المناظر الطبيعية و الريفية و لكنه لم ينجح في إكمال ذلك التصميم نظرا لوفاته عام 1874م.

وبلغت مساحة تلك الحديقة حوالي 180 فدانا قسمت إلى ثلاثة أقسام:

حديقة "الفاكهة"

وهي "حديقة الأورمان حاليا"، و مساحتها حوالي 95.2 فدانا، و تقع أقصى شمال حدائق سراي "الجيزة" و كان مباح دخولها للعامة و لكن في أوقات معينة.

حديقة "السلاملك"

الجزء الشرقي من حديقة الحيوان حاليا، و مساحتها حوالي 54.7 فدانا، وتقع جنوب حدائق "الفاكهة".

حديقة "الحرم"

الجزء الغربي من حديقة الحيوان حاليا، و مساحتها حوالي 29.7 فدانا، و تقع أقصى جنوب حدائق سراي "الجيزة" على الجانب الغربي من حدائق السلاملك.

وكانت الحدائق الثلاث متصلات بأبواب و يضمها أرض واحدة محاطة بسور مبنى واحد، و قد اتخذت تلك الحدائق صور تصميمية مختلفة، حيث تنوعت أنساقها التصميمية بين النسق الهندسي كحدائق "الفاكهة" و النسق المختلط كحدائق "السلاملك" و النسق الطبيعي كحدائق "الحرملك"

وتمثلت العناصر الطبيعية في حدائق سراي "الجيزة" في مجموعة من الفصائل النباتية يصل عددها إلى أكثر من ربع مليون نبات من 900 نوع مختلف تعد من أندر و أجمل المجموعات في العالم جلبت من الهند و أمريكا الجنوبية و أواسط أفريقيا و غيرها، بالإضافة إلى النباتات المحلية و المسطحات الخضراء.