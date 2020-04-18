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لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا

السبت 18/أبريل/2020 - 05:55 م
انطلاق مبادرة كلنا
انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالبحيرة
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جمالات الدمنهوري
انطلقت اليوم السبت مبادرة "كلنا واحد" لحزب مستقبل وطن بالبحيرةبالتعاون مع مشروع "خير بلدنا" لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بنطاق مدن ومراكز المحافظةوذلك حتي يوم الخميس المقبل بجميع قرى المحافظة وخاصة القرى الأكثر احتياجا بالظهير الصحراوى

 واشار محمد وجيه امين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالبحيرة أن المبادرة تتضمن المبادرة بيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بإسعار مخفضة فى إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب معاونًا لأجهرة الدولة المختلفة، فى مواجهه فيروس كورونا بالتزامن مع إغلاق كافة التجمعات والأسواق العشوائية ومنعًا للإزدحام.

كما أمين تنظيم مستقبل وطن بالبحيرة، أن الحزب يسعي دائما لتبني تلك النوعية من الفعاليات التي تخدم المواطن وتدعم قرارات الدولة المصرية لمواجتها فيروس كورونا المستجد، ومعاونه الدولة في كافة إجراءاتها الإحترازية للحد من إنتشارة.

فيما أضاف محمود مرعي، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، بأن جميع كوادر الحزب تعمل من أجل الوطن لمواجهه تلك الجائحة الوبائية التي اجتاحت العالم وأن الحزب وجه كل طاقتة لمعاونة الدولة المصرية في تلك المرحله التي تمر بها البلاد.

وأشار أمين الجنبيهى امين مساعد امانة الإعلام لحزب مستقبل وطن بالبحيرة الى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء بيع السلع للجمهور حيث ام مراعاة لبس الكمامة والجوانتى واستعمال المطهرات القائمين على البيع.

 لافتا إلى أن خطة عمل الحزب  فى إطار الدوى المجتمعى حافلة بالعمل الجماهيرى و بالخدمات التى تعمل على توفير كافة الاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار بالإضافة إلى توزيع احتياجات أخرى على الغير قادرين لرفع المعاناة عن كاهلهم.


لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
لمحاربة جشع التجار بالبحيرة.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لـ مستقبل وطن بالتعاون مع خير بلدنا
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