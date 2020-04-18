بسبب كورونا.. تعليق عقود العمل المنزلية بالسعودية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج.

وفي تقرير من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، كشف عن أن المملكة العربية السعودية قررت تعليق عقود العمل عبر برنامج مساند للعمالة المنزلية حتى اشعار أخر ، لم يعمل بأي عقد عماله منزليه لأى عامل منزلي سواء سائق ، أو ممرض ، بستاني خاص، وعاملة منزلية وخلافه، فضلا عن تعليق عقد التوسط فى استقدام العمالة المنزلية.

وفي تقرير من الملحق العمالي بميلانو مجدى حسنين، أشار إلي أن خسائر إيطاليا من أزمة كورونا قدرت بنحو ٩% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتسابق الآن الشركات للحصول على قرض قيمته ٢٥٠٠٠ يورو تقدمه الحكومة.



