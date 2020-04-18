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رياضة

شاهد.. صورة نادرة لـ أحمد حسام ميدو فى المرحلة الابتدائية

السبت 18/أبريل/2020 - 03:45 م
ميدو
ميدو
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سيد احمد
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى صورة للكابتن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر سابقا، عندما كان فى المرحلة الابتدائية فى مدرسة نصر الخاصة.

وقد نشر أحمد حسام ميدو صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي إنستجرام وظهر ميدو في الصورة وهو يمارس التمارين الرياضة من منزله ليحافظ على لياقيته.

جدير بالذكر أن أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق، أبدى اعتراضه على مبدأ منح الأندية المتصدرة جدول ترتيب الدوريات المحلية أفضلية للفوز باللقب، في حالة إلغاء المسابقات، بسبب انتشار فيروس كورونا.
شاهد.. صورة نادرة لـ أحمد حسام ميدو فى المرحلة الابتدائية
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