في الحجر المنزلي.. ضع الملح على مقاعد البيت لهذا السبب

كشف استشاري العلاج بالطاقة الحيوية أحمد شعبان، عن العديد من الإرشادات المفيدة حتى نقلل من تأثير الطاقات السلبية على حياتنا.





وأوضح شعبان أنه من عادة أي إنسان بعد انتهاء يومه وبعد تحمل الجسم العديد من الطاقات السلبية الجلوس في مكان قد اعتاد على الجلوس عليه، ولكن هناك ثمة تعليمات يجب أن تفعلها قبل الجلوس على هذا المقعد أو المكان، لأنه بجلوسك على المقعد مباشرة تنقل تلك الطاقة السلبية المحملة داخل جسمك تلقائيًا على هذا المقعد.





وأشار إلى أنه في اليوم التالي وبعد جلوسك على هذا المقعد عندما تجلس عليه وأنت بكامل نشاطك وحيويتك تبدأ في الشعور بنفس الطاقات السلبية التي كنت تشعر بها سابقًا.





وأضاف أنه يفضل عندما تكون بكامل إرهاقك ومحمل بكل الطاقات السلبية أن تجلس في مكان أو على مقعد غير معتاد الجلوس عليه حتى تهدأ وتبدأ في طرد جميع الطاقات السلبية التي حملتها على مدار اليوم، وسيمتصها المكان الذي تجلس عليه وغير المعتاد الجلوس عليه على مدار اليوم.



