ضبط 9 أطنان فسيخ غير صالحة للاستهلاك قبل تداولها في الأسواق بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا: إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة تمكنت من ضبط 9 أطنان فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها بالأسواق، بالتعاون مع عدد من الأجهزة المعنية منها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، ضمن الحملات المكبرة التي تنظمها المديرية على أماكن عرض وبيع وتداول الأسماك.





وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي استمرارا لجهود الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وفى إطار الحملات التموينية المكبرة التي تشنها الأجهزة المعنية، والتي تستهدف أماكن عرض بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للتداول لحماية جمهور المستهلكين .





من جانبه أوضح دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري أنه تم ضبط 9 طن فسيخ بأحد المخازن بمركز مغاغة ، جري تجهيزها لعرضها وبيعها في الأسواق ،كما تم ضبط 44 كيلو فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق بمركز ديرمواس.





وأضاف أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات المعنية على الأسواق، والمطاعم، والمحلات العامة، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع الاسماك، والقضاء على الغش التجاري، حرصا على الصالح العام.