طبيب بمستشفى العزل بأسوان:مشاركتنا في علاج مصابى كورونا "شرف".. صور

قصص وحكايات تاريخية يسطرها أفراد كتائب الجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والذين يسطروا تاريخًا جديدًا من البطولات بجهودهم المتميزة التى قاموا ويقوموا بها داخل مستشفيات العزل المختلفة لتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .

وفى هذا الإطار قال أحد أبطال الجيش الأبيض بعد انقضاء 14 يومًا داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل وهو الدكتور فيكين فيكتور أخصائى الباطنة بمستشفى حميات أسوان والذى تحدث عن رحلته داخل مستشفى العزل والتى بدأت فى 20 مارس من خلال تلقيه مكالمة هاتفية من مدير مستشفى الحميات للتحرك والتواجد بمستشفى العزل الذى كان يستعد فى تلك الأثناء لإستقبال فوج ضم 8 مصابين قادمين من الغردقة حيث أنه إستجاب على الفور ، معتبرًا بأن هذه المشاركة تعد شرف كبير .

وأوضح فيكين فيكتور بأنه تم تدريبهم مرتان من قبل الوزارة الصحة، عن كيفية العلاج وطرق التعامل مع الحالات ، وملابس الوقاية وكيفية استخدامها، وعقب وصولهم المستشفي تم توجيهم مرة أخرى بنفس الطرق، بينما طرق العلاج للمرضي كان عن طريق بروتوكول الوزارة مع منظمة الصحة العالمية، وتم استخدامه فى دول عديدة .

وأضاف البطل المصرى بأنه لم يقتصر دورنا فى مستشفى العزل على فحص مصابي كورونا يوميا فحسب، بل الإستمرار في مطالعة الأبحاث العلمية بخصوص المرض "كنا داخلين وعارفين نتعامل إزاي مع المرضى، وقرأنا بروتوكول وزارة الصحة في العلاج، كما نقرأ الكثير من الأبحاث عالميًا"، والأمور داخل مستشفى العزل ترتكز على أن الطبيب يتجه من غرفته لقسم الكشف، وممنوع الاختلاط أو التواجد ضمن مجموعة لعدم نقل العدوى .

كما أن هناك تعامل نفسى مع المصابين داخل مستشفى العزل بجانب الأمور الطبية، لتهدئة روعهم "كان لازم نهدأ نفسيتهم ونهزر مع المريض ونخفف عنه ونحاول نطمنه دائمًا بقرب تعافيه ، ولما تتحول نتائج التحاليل للمصابين من إيجابية لسلبية كنا جميعًا نشعر "بالفرحة الكبيرة".

ولن ينسى الدكتور فيكين تلك الأيام التى مرت داخل مستشفى الصداقة ، فهو إستمر لأسبوعين كاملين دون أن يخرج أحد أو يدخل أحد " ويقول كان فيه روح جميلة بين الأطباء ومحبة حقيقية وكلنا كنا بنكمل"، وكانت السوشيال ميديا "أمن وأسهل" وسيلة للتواصل بين الطاقم الطبي "نحاول منتقابلش قدر الإمكان خوفا من نقل العدوى"، وكان أكثر ما يسعدنا مكالمات ورسائل التشجيع التى نتلقاها صباحًا ومساءًا خلال فترة عملنا "كانت لها أثر جامد جدًا لأننا بشر، كلنا سايبين شغلنا وعيالنا وعاوزين الدعم علشان يكون فيه ثبات ننقله بدورنا للمرضى .

وغادر الدكتور فيكين مستشفى العزل بعد أداء رسالته السامية فى علاج مصابى كورونا بها وذلك بعد أن أثبتت التحاليل سلبيته من الفيروس ، وتلقى قبيل رحيله "بوكيه ورد" من محافظ أسوان "لافتة طيبة إن المسؤولين مقدرين دورنا حاليًا"، لتظل تلك الأيام في سجله الذي لن ينساه قائلًا : "محدش يقدر ينسي المجهود في الأيام دا، وهيفضل تاريخ مشرف لنا".