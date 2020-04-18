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محافظات

لمواجهة كورونا:إزالة 3 أسواق عشوائية بالحكمة والعجيزي وسيجر بطنطا..صور

السبت 18/أبريل/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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أحمد على

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، استمرار العمل فى إزالة الأسواق العشوائية بالمحافظة بكل حزم وحسم ، وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ومواجهة التجمعات.

وقد أسفرت الحملة التي قادها اليوم والتي رافقه خلالها رئيسا حي أول وثان طنطا عن إزالة  3 أسواق عشوائية بمنطقة الحكمة والعجيزي وسيجر بمدينة طنطا ، مشيرا الي أنه جارى استكمال إزالة الأسواق العشوائية بمختلف الأحياء والمدن والقرى.

وشدد المحافظ، علي رؤساء الاحياء بضرورة المتابعة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقرارات مجلس الوزراء.

 


لمواجهة كورونا:إزالة 3 أسواق عشوائية بالحكمة والعجيزي وسيجر بطنطا..صور
لمواجهة كورونا:إزالة 3 أسواق عشوائية بالحكمة والعجيزي وسيجر بطنطا..صور
لمواجهة كورونا:إزالة 3 أسواق عشوائية بالحكمة والعجيزي وسيجر بطنطا..صور
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