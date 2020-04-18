تكثيف الحملات التموينية وضبط 56 مخالفة للمخابز البلدية والأسواق بالمنيا

وقال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على كافة القطاعات، مؤكدا أن المحافظة تواصل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة مكبرة بحي غرب، وحي جنوب المدينة، اسفرت عن تحرير ٥٦ محضر متنوع ما بين، عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات والمنشآت وانتهاء صلاحية السلع وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى محاضر مخالفات بيئية وصحية تهدد صحة وسلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.