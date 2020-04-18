فيديوجراف.. قرارات وزير التعليم العالي حول امتحانات الجامعات

في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا، وتعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات، قام المجلس الأعلى للجامعات بمناقشة كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية.

وقام باستبدال الامتحانات التقليدية بعمل مشروع بحثي من قبل طلاب الجامعات وهو عبارة عن بحث يقوم به الطالب في المواد النظرية ويتم إرساله إلى أستاذ المادة ليتم تصحيحه وتقييم الطالب على أساسه.

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