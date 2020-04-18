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رياضة

إسماعيل أحمد يتنازل عن نصف راتبه لصالح الاتحاد السكندري

السبت 18/أبريل/2020 - 05:59 م
إسماعيل أحمد
إسماعيل أحمد
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حسام الحارتي
تنازل إسماعيل أحمد، لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، عن نصف راتبه الشهرى حتي نهاية عقده مع زعيم الثغر لمواجهة أزمة كورونا.

وجاء قرار لاعب الاتحاد بالتنازل بسبب الحالة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم أجمع، والتى تسببت فى إيقاف النشاط الرياضى في كافة أنحاء دول العالم عقب انتشار فيروس كورونا.

علن نادي الأتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن تخفيض الكابتن أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة راتبه الشهري وجميع أفراد الجهاز إلي 50 %.

ووجه محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الشكر إلي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة لتنازلهم عن 50 % من راتبهم لصالح النادي من أجل مواجهة فيروس فيروس انتشار كورونا المستجد.

كما وجه محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الشكر إلي طلعت يوسف المدير الفني للفريق  وجهازه المعاون على المباردة التي قاموا بها تجاه ناديهم بتخفيض رواتبهم بنسبة 50% دعما للنادي لمواجهة فيروس كورونا .

وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف قرر تخفيض راتبه الشهري 50 % خلال فترة الحظر.

وأضاف مصيلحي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول والجهاز المعاون له قرر الاستغناء عن 50% من راتبهم خلال فترة الحظر لدعم صندوق الاتحاد السكندري من أجل مواجهة فيروس تفشي كورونا المستجد.

ونفي رئيس الاتحاد السكندري الشائعات حول استغناء اللاعبين عن 50 % من راتبهم من أجل دعم صندوق النادي، مشيرا الي دعم اللاعبين لناديهم السكندري في كل الأوقات.
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