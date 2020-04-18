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خليك في البيت.. مقترح برلماني لتخفيض أسعار باقات الانترنت وزيادة سعتها.. واتصالات البرلمان تبحث زيادة السرعات بالباقة لدعم الطلاب

السبت 18/أبريل/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
برلماني يطالب بخفض أسعار باقات الإنترنت وزيادة سعتها
اتصالات البرلمان: 
بحث تغيير أسعار وباقات الانترنت لمواجهة كورونا 
لعلاج بطء الانترنت.. طلب إحاطة برلماني لإعادة الباقات القديمة


أيد نواب البرلمان، مقترح تقليل سعر باقة الإنترنت وزيادة سعتها بمقدار 25%؜ ورفع الحد الأدنى للسعر بعد انتهاء الباقة إلى 1 ميجا بدل من 256 كيلو بايت، مطالبين بضرورة العمل على معالجة بطئ الانترنت بزيادة السرعات والعودة للباقات القديمة، لتحفيز المواطنين على البقاء في المنزل.

وقال النائب محمد عطا سليم، مقدم المقترح، إن التعليم عن بعد يحتاج باقات وسرعات كبيرة، الأمر الذي يعد عبئا كبيرا على أهالي الطلبة، لذلك لابد من رفع السرعة مع تقليل سعر الباقة لحل الأزمة، بجانب الحد من نزول الشباب في تجمعات خارج منازلهم، مشيدا بفكر وزير التربية والتعليم حول نظام التعليم المبتكر والمقترح منه.

وطالب النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بدعم منظومة التعليم الجديدة عن طريق وزارة الإعلام بالإشادة بذلك وعن طريق وزارة الاتصالات بدعم النظام وحمايته من التخريب والاستفادة منه عن طريق توعية الطلبة بمخاطر الوباء وكيفية النجاة منها بإعداد برنامج بالتعاون بين التعليم والصحة حول هذا الأمر.

بطء الانترنت

بدوره أكد النائب أحمد بدران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة زيادة سعة باقات الانترنت مع تقليل أسعارها، خاصة خلال الفترة الحالية، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحفيز المواطن على البقاء في المنزل وعدم الخروج، تفعيلا لقرارات الحكومة الاحترازية.

وطالب بدران في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة القضاء على أزمة بطئ الانترنت التي زادت خلال الفترة الأخيرة بزيادة السرعات الحالية، بجانب الانقطاع المفاجئ للمكالمات، مرجعا أسباب هذه الأزمات إلى مشاكل فنية وتقنية من جانب شركات الاتصالات في مصر، الأمر الذي أثار غضب وشكاوى المواطنين خلال الآونة الأخيرة.

وأشار النائب إلى أن اللجنة ستفتح أزمة الانترنت وشبكات الاتصال خلال الاجتماعات المقبلة بحضور المسئولين، للوقوف على أسباب هذه الأزمة وبحث طرق حلها، بجانب العمل على تغيير سرعة وأسعار باقات الانترنت الحالية.

التعليم أونلاين

في سياق متصل، أيد النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، مقترح زيادة سعة وسرعة باقات الانترنت، مؤكدا أنه خطوة تفعيل التعليم عن بعد بجميع الجامعات والمدارس إلا أن التعليم الأونلاين بحاجة إلى المزيد من التطوير.

وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطبيق هذا النظام بفاعلية في مصر خاصة بالمدارس يحتاج إلى عدد من الشروط والمعايير الواجب توافرها أولا، أبرزها تأهيل المدرسين وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذا النظام، خاصة في ظل جهل البعض بتكنولوجيا التعليم الحديثة، بجانب تأهيل الطلاب أيضا، وأخيرا إنشاء سيستم واضح يحكم التدريس أونلاين.

وتساءل النائب: "الاستاذ اللي بيضرب طالب بالبوكس عشان ضحك.. هيدرس أونلاين ازاي"، مشيرا إلى وجود مدرسين غير قادرين على التعليم عن قرب فكيف يفعلونه عن بعد

الباقات القديمة

فيما أكد النائب حسين غيتة، أن خدمة الإنترنت في مصر أسوأ من جميع الدول حتى الأفريقية، مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى الدول في بطئ التحميل من "الإنترنت"، بمعدل 6.51 ميجابت في الثانية.

وأوضح غيتة في طلب إحاطة: "هناك شكاوى كثيرة وردت بخصوص بطء سرعة الإنترنت، نتاج قرارات شركة الاتصالات، وعلى سبيل المثال المشتركين الذين لديهم سرعة إنترنت 1 ميجا تحميل غير محدود، أصبحت باقته الجديدة تقارب الـ30 ميجا وتحميل 140 جيجا فقط، وهذا يعني لبعض العملاء أنه سينتهي من التحميل في مدة قصيرة وسيضطره لدفع باقة جديدة لاستكمال أعماله خلال الشهر الواحد، ما يعتبر تكلفة زائدة عليه دون داع".

وتابع: "الأزمة تتمثل في تغيير الباقات القديمة واستحداث آخرى بزيادة السرعة إلى 30 ميجا، ما تسبب في سرعة نفاد حد التحميل المتاح، ومن ثم انخفاض السرعة إلى حد غير مقبول وغير قادر على تلبية متطلبات فتح الإنترنت، ومن ثم يتطلب الأمر تجديد الباقة قبل موعدها بما يسبب عبئا ماليا على العملاء"، مطالبا بإعادة الباقات القديمة للإنترنت.
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