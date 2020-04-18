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محافظات

القصة الكاملة للعائدين من كندا.. مدير الحجر الصحي بمرسى علم يكشف إجراءات استقبالهم

السبت 18/أبريل/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

كشف الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر، عن كواليس الكشف الطبي على العائدين من كندا بمطار مرسى علم إن الطائرة هبطت في تمام الساعة 6:10 صباح اليوم السبت، تحمل 216 راكبًا منهم 105 رجلا و96 سيدة و3 أطفال و12 رضيعا، وتم توقيع الكشف الطبي على جميع من على متن الطائرة وتنظيم عمليات استقبالهم بالطرق الوقائية السليمة. 

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وطاقم الطائرة، كما سيتم تعقيمهم، وكذلك حقائبهم والمتعلقات الشخصية، والكشف عليهم في مجموعات استعدادا لنقلهم لمقر إقامتهم بالحجر الصحي بأحدي فنادق مرسي علم.

وكانت وصلت صباح اليوم السبت، طائرة مصر للطيران، قادمة من مطار تورنتو بكندا، إلى مطار مرسي علم الدولي، تقل علي متنها 216 من المصريين العالقين بكندا.

وتم إجراء الكشف الطبي عليهم لنقلهم لإحدى الفنادق السياحة بمرسى علم؛ للإقامة لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت محافظة البحرالأحمر أن الإجراءات المتبعة داخل الفندق السياحي بمرسي علم، وجود كل فرد في غرفة منفردة، وكذلك تجهيز جميع الاحتياجات داخل الغرفة، حيث يقوم النزلاء بخدمة أنفسهم بأنفسهم وتقديم الأطعمة على منضدة خارج كل غرفة.

كما سيتم نقل المصريين العائدين من كندا في مجموعات داخل كل أتوبيس مجموعة لا تزيد على  25 شخصا، ويتم تعقيمهم ومتعلقاتهم مرة أخرى فور وصولهم للفندق محل الحجر الصحي.

 

 

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القصة الكاملة للعائدين من كندا.. مدير الحجر الصحي بمرسى علم يكشف إجراءات استقبالهم
القصة الكاملة للعائدين من كندا.. مدير الحجر الصحي بمرسى علم يكشف إجراءات استقبالهم
القصة الكاملة للعائدين من كندا.. مدير الحجر الصحي بمرسى علم يكشف إجراءات استقبالهم
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