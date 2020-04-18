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النقد الدولي يحذر من تقويض فيروس كورونا للدول الفقيرة ..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 03:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا رصد تحذير صندوق النقد الدولي من تقويض فيروس كورونا للتقدم الذي أحرزته الدول الفقيرة.

وأكد صندوق النقد الدولى أن التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا يهدد بالقضاء الذى أحرزته الدول الأفريقية مؤخرا .

وأشار الصندوق إلى أنه إذا لم تتحرك الدول الأفريقية بسرعة لتعزيز الأنظمة والمرونة بالدول الفقيرة فإن مكاسب السنوات الأخيرة فى التنمية قد تضيع بسهولة.

يذكر أن الصين مصدر فيروس كورونا سجلت حتى الآن  26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 82367.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "إن مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 141127 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس. 
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