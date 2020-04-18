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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود إعادة المصريين العالقين في الخارج

السبت 18/أبريل/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و سامح شكري وزير الخارجية، و نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و محمد منار عنبه وزير الطيران المدني.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض موقف المواطنين المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين.

وقد وجه  الرئيس بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وفق تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن  الرئيس اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى العالم من غير المقيمين، فضلًا عن جهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، وذلك استنادًا إلى قواعد وجداول زمنية خاصة يتم الإعلان عنها من خلال السفارات المصرية في الخارج.

كما تم استعراض الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة حاليًا مع المواطنين العائدين إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بما فيها إجراء الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات من خلال تعميم اختبارات الكشف السريع، وكذا الانتقال للإقامة بمناطق ومنشآت الحجر الصحي، بالإضافة إلى ما يتم عقب ذلك من تعقيم وتطهير لكافة مكونات ومرافق مطارات استقبال رحلات العودة، وكذلك تطهير أماكن العزل بعد إخلائها.
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