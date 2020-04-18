AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل أعياد الربيع.. لجان دورية للمرور على قرى الساحل الشمالي بمطروح

السبت 18/أبريل/2020 - 04:16 م
لجان للمرور على قرى
لجان للمرور على قرى الساحل الشمالى
Advertisements
ايمن محمود
تفقدت لجنة المرور على المنشآت السياحية عدد من المنشآت  والفنادق والقرى السياحية قبل أعياد شم النسيم للتأكد من التزام رواد القري بعدم النزول للشاطئ.

وقامت اللجنة بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاطمئنان على الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وكذلك الالتزام بالضوابط والاجراءات التى اتخذتها المحافظة لمنع اى تجمعات خلال اعياد الربيع وشم النسيم مع اغلاق الشواطئ العامة والخاصة والالتزام داخل الوحدات السكنية.

وقام كلا من رضا  جاب الله رئيس مدينة العلمين واللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة والمهندس مسعد عبد الهادى رئيس مدينة الحمام بتفقد عدد من المنشآت والفنادق السياحية كلا فى نطاقه لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وناشد محافظ مطروح مواطني مطروح وزوارها بالالتزام بتعليمات مجلس الوزراء خلال أعياد شم النسيم وعدم  الذهاب للشواطي والحدائق.
قبل أعياد الربيع.. لجان دورية للمرور على قرى الساحل الشمالي بمطروح
قبل أعياد الربيع.. لجان دورية للمرور على قرى الساحل الشمالي بمطروح
قبل أعياد الربيع.. لجان دورية للمرور على قرى الساحل الشمالي بمطروح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ السويس يحذر من فتح الشواطئ خلال شم النسيم وأعياد الربيع

مطروح تعلن إجراءاتها لمنع التجمعات في شم النسيم.. صور

إجراءات صارمة.. استعداد المحافظات لـ شم النسيم في عصر كورونا.. هكذا بدأ

غلق جميع البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات أمام المواطنين خلال شم النسيم بالجيزة

اجازة شم النسيم في مصر.. تعرف على قرارات البنوك والبورصة والجهات الاقتصادية

إغلاق مدن كاملة وحظر تجول شامل.. ماذا تخطط الحكومة لـ شم النسيم

ترشيحاتنا

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود إعادة المصريين العالقين في الخارج

الأعلى للجامعات الخاصة يعلن قرارات جديدة لحسم مصير الامتحانات.. بعد قليل

بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على الصلاحيات الجديدة للرئيس في حالة طوارئ صحية

ألف مبروك يا قلبي.. أحمد صلاح حسني يهنئ ياسمين صبري بزواجها

الصحة: ضبط وإعدام 53 طن أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة.. و6 آلاف لتر عصائر فاسدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

في السيارة.. دينا فؤاد بإطلالة التسوق في آخر ظهور لها

بالكاجول.. هنا الزاهد تبهر الجمهور في آخر ظهور لها