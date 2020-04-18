قبل أعياد الربيع.. لجان دورية للمرور على قرى الساحل الشمالي بمطروح

تفقدت لجنة المرور على المنشآت السياحية عدد من المنشآت والفنادق والقرى السياحية قبل أعياد شم النسيم للتأكد من التزام رواد القري بعدم النزول للشاطئ.





وقامت اللجنة بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاطمئنان على الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وكذلك الالتزام بالضوابط والاجراءات التى اتخذتها المحافظة لمنع اى تجمعات خلال اعياد الربيع وشم النسيم مع اغلاق الشواطئ العامة والخاصة والالتزام داخل الوحدات السكنية.





وقام كلا من رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين واللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة والمهندس مسعد عبد الهادى رئيس مدينة الحمام بتفقد عدد من المنشآت والفنادق السياحية كلا فى نطاقه لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.



