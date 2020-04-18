حق الشعب.. إزالة 32 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة ببني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تمت إزالة 32 حالة تعد"في المهد"على أراض زراعية وأراضى أملاك دولة ،بواقع 21 حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بقرى "الميمون،قمن العروس ،الديابية وأبوصير الملق،عطف افوه،الحومة وميدوم" م ركز الواسطى،و4 حالات تعد على مساحة 320 متر من أراضى أملاك الدولة بقرية طما فيوم مركز اهناسيا، و6 حالات تعد على أرض زراعية بقرية الزيتون مركز ناصر،وحالة تعد على مساحه 2 قيراط ونصف بقرية تلت مركز الفشن جنوب المحافظة.





فيما تم ضبط وإيقاف حالتى بناء مخالف إحداهما "بدون ترخيص"بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف والثانية أعمال بناء مخالف لدورعلوى خارج الحيز العمراني بمنطقة الحمرايا شرق النيل مركز بني سويف ،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.





جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد ومواجهة البناء المخالف.

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أكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة .