AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اليوم.. أوبرا عايدة على يوتيوب وزارة الثقافة

السبت 18/أبريل/2020 - 04:23 م
اوبرا عايدة
اوبرا عايدة
Advertisements
محمد نحلة
تبث قناة وزارة الثقافة على يوتيوب اليوم  فى التاسعة مساء، إحدى أهم أيقونات الفنون الكلاسيكية أوبرا عايدة لفرقة أوبرا القاهرة بمشاركة كل من فرقة باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة.

وأوبرا عايدة من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل والموسيقى للإيطالى العالمى فيردى، وكتب نصها الغنائي مواطنه جيسلا نزوني عن قصة عالم الآثار الفرنسى أوجست مارييت التى خلد خلالها انتصار المصريين على الأحباش، حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حيًا لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الأوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته إليه عايدة. 

وقبلها تعرض مسرحية الأطفال محطة مصر من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس تأليف و أشعار محمد زناتى  ومن اخراج رضا حسنين.

وتدور أحداثها حول فتاة تضل طريقها داخل محطة القطارات وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة  العرض ويقوم بالأداء الصوتى مجدي فكري ، فاطمة محمد علي ، شادي سرور ، محمد عزت ، فرح حاتم ، شكري عبد الله ، محمد الزناتي ، عادل عثمان، رضا حسنين ، رفعت ريان ، أحمد النمس ، نادين ، موسيقى حاتم عزت ، ديكورات سمير شاهين ، تصميم عرائس ريم هيبة ونحت عرائس محمود الطوبجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. الثقافة بين إيديك تقدم عرض عروستى للأطفال وحفل عمر خيرت الليلة

بعد أزمة كورونا.. عروض مسرح العرائس على قناة الثقافة بـ اليوتيوب

أوبرا عايدة ومسرحية محطة مصر فى بث الثقافة بين إيديك على اليوتيوب

اوبرا عايدة على يوتيوب وزارة الثقاقة.. غدا

ترشيحاتنا

آخر قرارات السعودية خلال 24 ساعة.. عزل 4 مناطق.. وصلاة التراويح والعيد في المنزل

باحثون بجامعة كامبريدج: تفشي فيروس كورونا بدأ في 13 سبتمبر الماضي

كواليس اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في مكة

4 خطوات تجنبك أضرار غلاية الماء الكهربائية

ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)

يقضي نهائيًا على كورونا.. دواء أمريكي جديد يشفي من الفيروس اللعين في أقل من أسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

في السيارة.. دينا فؤاد بإطلالة التسوق في آخر ظهور لها

بالكاجول.. هنا الزاهد تبهر الجمهور في آخر ظهور لها