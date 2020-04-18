اليوم.. أوبرا عايدة على يوتيوب وزارة الثقافة

تبث قناة وزارة الثقافة على يوتيوب اليوم فى التاسعة مساء، إحدى أهم أيقونات الفنون الكلاسيكية أوبرا عايدة لفرقة أوبرا القاهرة بمشاركة كل من فرقة باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة.





وأوبرا عايدة من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل والموسيقى للإيطالى العالمى فيردى، وكتب نصها الغنائي مواطنه جيسلا نزوني عن قصة عالم الآثار الفرنسى أوجست مارييت التى خلد خلالها انتصار المصريين على الأحباش، حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حيًا لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الأوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته إليه عايدة.





وقبلها تعرض مسرحية الأطفال محطة مصر من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس تأليف و أشعار محمد زناتى ومن اخراج رضا حسنين.



