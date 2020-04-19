برلماني يكشف 3 شروط لفاعلية التعليم عن بعد بالمدارس والجامعات

أيد النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، مقترح زيادة سعة وسرعة باقات الانترنت، مؤكدا أنه خطوة تفعيل التعليم عن بعد بجميع الجامعات والمدارس إلا أن التعليم الأونلاين بحاجة إلى المزيد من التطوير.





وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطبيق هذا النظام بفاعلية في مصر خاصة بالمدارس يحتاج إلى عدد من الشروط والمعايير الواجب توافرها أولا، أبرزها تأهيل المدرسين وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذا النظام، خاصة في ظل جهل البعض بتكنولوجيا التعليم الحديثة، بجانب تأهيل الطلاب أيضا، وأخيرا إنشاء سيستم واضح يحكم التدريس أونلاين.





وتساءل النائب: "الاستاذ اللي بيضرب طالب بالبوكس عشان ضحك.. هيدرس أونلاين ازاي"، مشيرا إلى وجود مدرسين غير قادرين على التعليم عن قرب فكيف يفعلونه عن بعد!.





يذكر أن النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، اقترح تقليل سعر باقة الإنترنت وزيادة سعتها بمقدار 25%؜ ورفع الحد الأدنى للسعر بعد انتهاء الباقة إلى 1 ميجا بدل من 256 كيلو بايت.