AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يكشف 3 شروط لفاعلية التعليم عن بعد بالمدارس والجامعات

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
أيد النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، مقترح زيادة سعة وسرعة باقات الانترنت، مؤكدا أنه خطوة تفعيل التعليم عن بعد بجميع الجامعات والمدارس إلا أن التعليم الأونلاين بحاجة إلى المزيد من التطوير.

وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطبيق هذا النظام بفاعلية في مصر خاصة بالمدارس يحتاج إلى عدد من الشروط والمعايير الواجب توافرها أولا، أبرزها تأهيل المدرسين وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذا النظام، خاصة في ظل جهل البعض بتكنولوجيا التعليم الحديثة، بجانب تأهيل الطلاب أيضا، وأخيرا إنشاء سيستم واضح يحكم التدريس أونلاين.

وتساءل النائب: "الاستاذ اللي بيضرب طالب بالبوكس عشان ضحك.. هيدرس أونلاين ازاي"، مشيرا إلى وجود مدرسين غير قادرين على التعليم عن قرب فكيف يفعلونه عن بعد!.

يذكر أن النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، اقترح تقليل سعر باقة الإنترنت وزيادة سعتها بمقدار 25%؜ ورفع الحد الأدنى للسعر بعد انتهاء الباقة إلى 1 ميجا بدل من 256 كيلو بايت.

وقال سليم في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التعليم عن بعد يحتاج باقات وسرعات كبيرة، الأمر الذي يعد عبئا كبيرا على أهالي الطلبة، لذلك لابد من رفع السرعة مع تقليل سعر الباقة لحل الأزمة، بجانب الحد من نزول الشباب في تجمعات خارج منازلهم، مشيدا بفكر وزير التربية والتعليم حول نظام التعليم المبتكر والمقترح منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يشيد بفكرة التدريس أونلاين: نظام جيد ومعمول به في الخارج

تعليق الدراسة ليس كافيا.. تعليم البرلمان تطالب بالتدريس أونلاين لطلاب الجامعات.. ونواب: النظام سيواجه صعوبة بالمدارس

للوقاية من كورونا والطقس السيئ.. مطالب برلمانية بالتدريس أونلاين للجامعات

الجامعات يا وزير.. البرلمان يطالب التعليم العالي بتحديد مصير الطلاب بعد انتهاء التعليق.. ومطالب بإتاحة التدريس أونلاين

مقترح برلماني جديد لطلاب الجامعات بعد انتهاء فترة التعليق.. تعرف عليه

لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب بحملة إعلامية توعوية وزيادة ماكينات الصرف

ترشيحاتنا

ترامب يهدد الصين في حال ثبت تعمدها نشر فيروس كورونا

فايلر يرفض تعاقد الأهلي مع البرازيلي كينو ..فيديو

بالأسماء .. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 4 لاعبين ..فيديو

بفستان كتف وكتف.. زوجة عماد متعب تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

حاسبوا تميم .. مقتل فهد بوهندي بسجون قطر يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

مع كلبها.. منة فضالى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمظاهرات حاشدة .. مؤيدو ترامب يكسرون أوامر التباعد الاجتماعي

شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو

قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر