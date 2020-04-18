فى عز الظهر.. المترو فاضي على الخطين الأول والثاني .. فيديو

شهدت عربات مترو الأنفاق اليوم السبت تراجعا كبيرا في عدد الركاب، تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وشهد قطار الخط الثانى للمترو اليوم، تواجد مقاعد كبيرة فارغة على عكس المعروف عن المترو من زحام في هذا التوقيت _ وقت الذروة_، وهو الأمر نفسه في قطار الخط الثانى للمترو ظهر اليوم، وهو الأمر نفسه بمحطات مترو الشهداء .









كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد، أطلقت كلا منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.