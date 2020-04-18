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منوعات

إخضاع علاج شركة جلعاد لفيروس كورونا لتجارب في أمريكا

السبت 18/أبريل/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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احمد شريف

يخضع الدواء المعاد تصنيعه من قبل شركة الأدوية العملاقة جلعاد ، لتجارب في الولايات المتحدة وتجارب أصغر في المملكة المتحدة تديرها جلعاد نفسها ، حيث تعافى بعض المرضى المصابين بأمراض شديدة بسرعة كافية لإخراجهم من أجهزة التنفس الصناعي في غضون 24 ساعة.


قالت شركة جلعاد أمس، إنه تم تجنيد أكثر من 100 مريض لتجربة الدواء في 15 مركزا تابعا للخدمات الصحية الوطنية وأنه من المتوقع توقع النتائج في غضون أسابيع.


لكن في حديثه على راديو بي بي سي 4 هذا الصباح ، قال البروفيسور بيتر هوربي ، الذي يقود تجربة استعادة الأدوية في المملكة المتحدة في جامعة أكسفورد ، إن العقار لم يكن جزءًا من اختبارات البلاد.


في الولايات المتحدة ، في جامعة شيكاغو للطب ، تم تجنيد 125 شخصًا باستخدام COVID-19 كجزء من التجارب السريرية العالمية للدواء،  ومن بين هؤلاء الأشخاص ، يعاني 113 شخصًا من مرض شديد.


 تم علاج جميع المرضى عن طريق الحقن اليومي لريمديسيفير، وهو دواء تجريبي توصف لأول مرة لعلاج الإيبولا الذي كان قيد الصنع منذ عشر سنوات.


 خرج معظم المرضى من المستشفى بعد أن خفت أعراضهم لأكثر من أسبوع ، وتوفي مريضان فقط.

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